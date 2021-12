Présidentielle 2022 l Anne Hidalgo lance « No pasaran » en terres d’exil

Après Hermeline Malherbe et Michaël Delafosse, Carole Delga allume la mèche au Palais des Congrès de Perpignan. Elle a fustigé « la litanie des sondages qui peut faire douter ». Mais aussi, « la terrible musique de la résignation » et du « à quoi bon » qui point parmi le peuple de gauche. Pour Carole Delga, la gauche est la seule à pouvoir « réenchanter » la France. La gauche d’Anne Hidalgo, celle du Parti socialiste serait la seule en capable d’imposer « les valeurs de justice sociale, de solidarité et de fraternité disparues des échanges politiques ».

Selon la porte-parole d’Anne Hidalgo, le risque est grand que « les populismes grandissent » voire sortent« victorieux ». Carole Delga dénonce le silence « honteux » et dit son « dégoût » de voir « réhabiliter Pétain » ou « douter de l’innocence de Dreyfus ». Faisant directement référence aux propos du désormais candidat Éric Zemmour.