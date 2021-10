Dans le premier, « Documents del Noucentisme » explique comment ce qui a été imprimé a eu une importance particulière dans la gestation et la consolidation du mouvement.

Il présente les publications les plus significatives couvrant trois décennies ; de « La tradition catalane » de l’évêque Torras i Bages (1892), à « Le travail accompli » (1923) dans lequel le Commonwealth a fait le bilan d’une décennie de gouvernement.

Le deuxième domaine se concentre sur la figure de l’imprimeur Joaquim Horta (1878-1956).

Connu pour le soin et la qualité des livres et revues qui sortaient de ses ateliers, Joaquim Horta avait abandonné l’encombrement moderniste et avoir adopté une graphisme et typographie plus propres et austères, d’influence d’Europe centrale. Cela a amené de nombreux écrivains à lui confier l’impression de ses œuvres ; et cela l’a également encouragé à entrer en contact avec de nombreux artistes qu’Eugeni d’Ors a désignés comme « noucentistas ». En effet, dans le prologue de l’almanach, Horta explique que de ces rencontres est née l’idée de créer une « somme de beauté » réunissant certains des écrivains et artistes les plus en vue de l’époque.