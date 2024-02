Guide vacances I Quelles activités pour les enfants dans les Pyrénées-Orientales ?

Après un petit mois de cours, les enfants de la zone C sont en vacances ce samedi 8 février. Si cette quinzaine est l’occasion de se reposer, elle est aussi idéale pour participer à des ateliers ou découvrir des activités dans les musées, les médiathèques ou encore les théâtres des Pyrénées-Orientales. Sans oublier les stations de ski présentes dans le département. Quelles sont les animations proposées pour ces vacances d’hiver 2024 ?

Les activités et ateliers réservés aux enfants dans les Pyrénées-Orientales

Pendant les vacances d’hiver, les accueils de loisirs de la ville de Perpignan proposent aux 3-6 ans et aux 6-12 ans des ateliers de découverte de 3 à 4 jours. Parmi les ateliers à découvrir : la photo, le cyanotype, un atelier « langage écrit » et un autre « langage parlé » ou encore la danse claquettes.

Comme elle le fait durant l’année avec ses ateliers, la Casa Musicale propose des stages d’initiation dans divers domaines pendant cette quinzaine de février. Ces stages s’adressent plutôt aux débutants mais tous les niveaux sont acceptés.

Dans le cadre du cycle d’animation Nature, la médiathèque de Prades attend les 6-12 ans le 14 février à 14h30 pour en apprendre davantage sur l’univers des chauves-souris.

Le même jour, la médiathèque de Le Boulou proposera aux 4-11 ans de réaliser des cartes en relief à l’aide de cercles rayés multicolores en surimpression.

Durant les vacances, l’espace Aquasud organise une Aquaparty. Une structure géante sera installée dans le grand bassin et pour la première fois cette année, le petit bassin sera aménagé avec une structure gonflable pour les plus petits.

Le théâtre des Possibles de Perpignan met en place des stages pour les 6-9 ans et pour les 10-17 ans. Durant 2 ou 3 jours, les inscrits vivront une immersion dans l’univers du théâtre. La compagnie Le Tympan dans l’œil fait de même au théâtre de Villefranche-de-Conflent et propose un stage pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. La ville d’Argelès-sur-Mer et la compagnie Théâtre d’Art proposent aux 8-12 ans un stage d’initiation à partir de la pièce Alice(s), une adaptation poétique et ludique de l’œuvre de Lewis Carroll.

Le théâtre Primavera à Sainte-Marie-la-Mer attend les 3 ans et plus, le 14 février à 15h, pour le spectacle Les 2 Roses et le méchant gnome.

Les évènements dans les musées des Pyrénées-Orientales

Le mercredi 14 février, la Casa Xanxo ouvre ses portes pour une visite-atelier en famille. Les enfants de plus de 6 ans apprendront à fabriquer un blason en compagnie d’un guide-conférencier.

Comme habituellement, le musée de Préhistoire de Tautavel met en place des visites guidées et des ateliers durant les vacances scolaires. L’occasion d’en apprendre plus sur nos ancêtres.

Le 14 février, un atelier d’estampe est proposé aux 7 ans et plus au musée de Cerdagne, situé à Sainte-Léocadie.

La période du Carnaval et de Mardi gras

Outre La Fête de l’Ours, le mois de février est aussi celui des carnavals. Pour bien débuter les vacances scolaires, Vingrau organise un défilé le 10 février, deux concerts animeront la soirée. Entre les deux prestations, vins locaux, bières, jus, soupes et tapas seront proposés à petit prix. Les végétariens sont les bienvenus et les participants sont invités à venir déguisés !

Le même jour aura lieu un carnaval dans la commune de Saint-Hippolyte. Au programme : bal masqué, goûter offert, bandas, mascottes, parade de chars, dès 14h30, et animations au gymnase dans l’après-midi.

À Prats-de-Mollo-La-Preste les animations du carnaval – l’un des plus traditionnels de la région – se tiendront toute la journée du 12 février. Dès 10h, les enfants vêtus et grimés de blancs déambuleront dans les rues de la cité fortifiée. La place Josep de la Trinxeria sera animée par des sardanes avec la Cobla Ciutat de Girona. À 15h, l’encadenat s’élancera : deux lignes parallèles de danseurs costumés qui se croisent et se décroisent au rythme de la musique. Pour patienter jusqu’au ball de la posta – moment où un juge tient une planche avec la Vierge d’un côté et le Diable de l’autre – une parodie de corrida avec des vachettes sera à découvrir sur le Foiral. Pour clôturer la journée, Christian Fontaine animera un bal à partir de 22h30, durant lequel interviendront le Tio-tio et l’échelle.

À Saint-Laurent-de-Cerdans, le Carnaval est étroitement lié à la fête du Vieil Ours. Le 16 février, l’ours déambulera dans les rues puis se fera raser. À 19h, aura lieu la passation du témoin « la patte de l’ours » accompagnée d’un apéritif animé par Els Tirons. S’en suivront un repas-spectacle et un bal disco. Le lendemain, une cavalcade s’élancera dans les rues du village, à 15h, et se poursuivra avec le bal des enfants à 16h30. Pour finir, la ville organise un bal masqué à 22h30, avec l’intervention de l’échelle et du Tio-tio. La Fête de l’Ours clôturera ces jours festifs le 18 février.

Jeux en bois, jeux gonflables, karaoké, blind test et atelier cirque sont au programme de l’après-midi carnavalesque de Port-Vendres, le 17 février.

Les animations dans les stations de ski des Pyrénées-Orientales

Comme pour les vacances de Noël, celles de février sont souvent associées à la montagne. Dans le département des Pyrénées-Orientales, nombreux sont les touristes qui viennent profiter des pistes. Pour un accueil digne de ce nom, la station Pyrénées 2000 accueille les vacanciers avec un chocolat chaud offert. L’occasion pour eux d’obtenir toutes les informations sur leur séjour.

Dans la station de Les Angles, le festival givré se poursuit. Le Jamel Comedy Club débarque pour une représentation le 12 février, à 21h, et Marc-Antoine Le Bret pour un « solo » le 20 février.

Le 15 février, il ne faudra pas manquer la descente aux flambeaux des monitrices et moniteurs de ski de l’ESF de Pyrénées 2000. Un évènement national organisé au profit d’associations. Le vin et le chocolat chaud seront offerts. Dans la station de Font-Romeu, la descente aux flambeaux des enfants et des parents a lieu tous les jeudis du 15 février au 7 mars. Ceux qui ne sont pas très habiles sur leurs skis opteront plutôt pour assister aux veillées pyrénéennes aux mêmes dates.

Cette année, Mardi Gras tombe le 13 février. Ce jour durant lequel il faut se déguiser et manger des beignets sera l’occasion de faire la fête dans la station de Bolquère. Jeux gonflables, snowtubing, stand de maquillage pour enfants et animation musicale rythmeront l’après-midi. Un concours de déguisements sera organisé, de 14h à 17h.

La petite sélection pour les adultes

Le mois de février est celui de l’amour. Avant de passer une soirée en amoureux au restaurant, pourquoi ne pas s’essayer à un repas dansant ? Le groupe Couleur Café accueille les couples (mais pas seulement) le 10 février à Rivesaltes.

Pour les amateurs de mode et de tradition, une conférence sur les costumes du Roussillon du XXe siècle aura lieu à la médiathèque Jean Ferrat d’Argelès-sur-Mer, le 16 février.

Le 22 février, le théâtre Primavera de Perpignan accueillera les adultes pour la représentation de la pièce Entre adultes consentants.