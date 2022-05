Devenez Indiana Jones le temps des Journées Européennes de l’Archéologie

Les objectifs de ces JEA sont nombreux ; notamment sensibiliser les citoyens européens à la richesse et à la diversité culturelle de l’Europe et rendre l’archéologie plus visible aux différents publics et aux médias. Mais il y a également la volonté de sensibiliser le grand public ainsi que les autorités politiques à la nécessité de protéger le patrimoine archéologique. Et les acteurs de l’archéologie ont également à cœur d’attirer de nouveaux publics lors de ces JEA. C’est aussi une façon pour eux de partager leurs savoirs avec les citoyens.

En France, depuis 2010, le ministère de la Culture confie à l’Inrap (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) la coordination et la promotion des JNA (Journées Nationales de l’Archéologie). Durant ce troisième week-end de juin, tous les acteurs en lien avec l’archéologie se mobilisent pour proposer au grand public des activités innovantes, originales et interactives.