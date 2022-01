La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie la déclaration du Maire Louis Aliot

Du fait de ses élections aux fonctions de Maire de Perpignan et de Vice-président de la Communauté Urbaine de Perpignan Métropole Méditerranée, Louis Aliot s’est une nouvelle fois plié à l’exercice de la déclaration d’intérêts (activités professionnelles, rénumérations, gratifications etc.). Compte tenu du très grand nombre de déclarations étudiées par l’autorité, la déclaration de Louis Aliot – à la date de l’élection en juillet 2020 – vient à peine d’être publiée. Dont voici les grandes lignes…

♦ Les années « député » depuis 2017

La retentissante affaire Cahuzac avait accéléré sa création. Depuis 2013, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique collecte les déclarations d’intérêt des élus. Louis Aliot en tant que député avait déjà fait une déclaration en 2017 lors de son élection à l’Assemblée Nationale.

Pour rappel, en 2017, l’année de son élection au Palais Bourbon, déclarait 30.000€ ; soit environ 6 mois d’indemnités de député. Les années 2018 et 2019, des années complètes, Louis Aliot perçoit 60.000€ par an. En 2019, Louis Aliot déclare également avoir perçu 24.000€ bruts en tant qu’avocat. L’année précédent son élection, le maire de Perpignan déclare donc avoir perçu 84.000€ bruts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Les députés Romain Grau et Louis Aliot lors de la rentrée solennelle du tribunal.

♦ Maire et Vice-président de Perpignan Méditerranée Métropole depuis 2020

Élu en 2020, Louis Aliot fait voter parmi les premières décisions du conseil municipal l’augmentation de 17% de sa propre indemnité ; soit 5.000€ mensuels. Arguant que, contrairement à son prédécesseur, il n’entendait pas cumuler les indemnités. En effet, Jean-Marc Pujol émargeait à 3.889€ en tant que maire de Perpignan et légèrement moins en tant que Président de l’Agglo.

Or, les conseillers communautaires ont préféré élire Robert Vila à la Présidence de PMM. Louis Aliot n’obtenant que la 5e vice-présidence. Quant à l’indemnité, il nous déclarait le 24 juillet 2020 – soit après sa défaite pour la présidence de PMM – avoir refusé cette indemnité. « On n’est élus sur l’élection municipale pour pouvoir aller à l’élection communautaire. Et donc je ne comprends même pas qu’il y ait 2 indemnités. Cela devrait être la même. On siège à la Communauté Urbaine parce qu’on est élu à la ville. J’avais déjà renoncé à mon indemnité lors de la précédente mandature ». Vérification faite, il avait renoncé à l’indemnité de conseiller communautaire de 2.160€ annuel seulement à compter de 2017, et non en 2015, et 2016.

Concernant le renoncement de l’indemnité de Louis Aliot en tant que Vice-président, nous attendons confirmation par le président et les services concernés de PMM. Si le renoncement n’avait pas été pris en compte, Louis Aliot cumulerait aujourd’hui son indemnité de maire (5.000€ brut mensuels) et celle de vice-président de la communauté urbaine (7545,43€ brut mensuels pour 2020).

