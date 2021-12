Hidalgo et Bolo sont sur une photo, Aliot se précipite sur les réseaux

En ce dimanche automnal de campagne électorale, la candidate à la présidentielle de 2022 se promenait sur les allées Maillol, comme l’y avait convié Louis Aliot quelques jours plus tôt sur les réseaux sociaux. Alors même qu’Anne Hidalgo montait sur le tribune du Palais des Congrès à quelques mètres de là, Alexandre Bolo (responsable du Mirabeau) postait sur son profil Facebook une photo* avec la candidate socialiste. Mais où est le problème ? Le lendemain, Louis Aliot maire de Perpignan, mais également porte-parole de Marine Le Pen publiait sur twitter : « La photo qui fait le buzz : Anne Hidalgo qui pose aux côtés d’un ancien candidat de l’extrême droite perpignanaise« . Pour l’attaché de presse d’Anne Hidalgo, il est difficile de connaître toutes les personnes qui veulent une photo. « Et là on est mal tombés, c’est comme ça« .

♦ Retour sur un cliché bien mal à propos

Pour les non avertis de la politique locale, Alexandre Bolo n’est pas un simple commerçant. Il fut élu sur la liste de Louis Aliot (Rassemblement National) en 2014. Après l’élection de Louis Aliot au Parlement européen, Alexandre Bolo fut son attaché parlementaire ; avant de claquer la porte et de lancer sa propre liste pour les municipales de 2020. Relire nos grand entretiens pour les municipales, dont celui d’Alexandre Bolo.

Archives Louis Aliot Alexandre Bolo – Législatives de 2017

Retour sur le cliché d’Anne Hidalgo et Alexandre Bolo. Accompagnée par son mari et un journaliste de Paris Match, Anne Hidalgo revenait de son déjeuner en passant par les Allées Maillol. Alexandre Bolo nous confie l’avoir « reconnue malgré son masque » et l’avoir « saluée amicalement ».

« Elle a enlevé son masque et m’a demandé comment se passait l’activité sur le marché de Noël. Je lui ai dit super, et lui ai demandé de poser avec moi devant mon enseigne en souvenir de son passage. Je lui ai précisé que les gens de gauche se faisaient très rares à Perpignan. Et qu’il fallait immortaliser ce moment. Elle a semblé ravie et m’a demandé si j’acceptais que le photographe de Paris Match prenne la photo. J’ai évidemment accepté. »

Pour rappel après la campagne municipale de 2020, Alexandre Bolo a cessé son activité sur la Place de la République. Après plusieurs mois, il est revenu à la brasserie. Mais cette fois de manière éphémère, en louant un chalet sur les Allées Maillol. Un chalet loué via un intermédiaire, par crainte que la mairie, du fait de sa candidature en 2020, ne lui refuse l’emplacement.

♦ Louis Aliot utilise politiquement l’image captée sur les réseaux sociaux

Le lendemain, Louis Aliot partage sur twitter un article tiré d’un site dont il est régulièrement le contributeur non revendiqué. Il accompagne son partage de la mention « Perpignan / La photo qui fait le buzz : Anne Hidalgo qui pose aux côtés d’un ancien candidat de l’extrême droite perpignanaise ». À noter que celui qui réfute avec force le qualificatif « d’extrême droite » l’utilise pour qualifier une personnalité à ses côtés jusqu’en 2020. Questionné sur cette instrumentalisation, Alexandre Bolo rétorque : « À défaut d’avoir eu la visite du maire de Perpignan… j’ai eu celle du maire de Paris 🙂 Mais sinon, je pense qu’elle n’a aucune idée de mon petit parcours politique local ». Ce que confirme l’attaché de presse. « L’équipe ne connaît tous les habitants de Perpignan ! Nous n’avons rien à nous reprocher, puisque nous ne connaissions pas cette personne et ne savons qui il est !«

*Image de Une utilisée avec l’accord préalable d’Alexandre Bolo.

// Plus de politique