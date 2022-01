Revue de presse du 23 janvier l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse ? Le loup évadé des Pyrénées-Orientales localisé dans l’Aude. Le député Romain Grau violemment pris à partie par des anti-pass. Fin du FILAF à Perpignan. Ralliements à Zemmour, dure semaine pour Marine Le Pen et Louis Aliot. Les Echos rapportent des innovations de nos entreprises catalanes. Crabe bleu, drogue et trafics de cigarettes à la Une de 20 Minutes et de 90 minutes d’enquêtes.

♦ Le loup et le politique

« Une attention particulière va être portée en concertation avec les éleveurs sur le suivi de la prédation dans le cas où ce spécimen serait toujours dans l’Aude », affirme la préfecture. Quatre loups gris arrivés d’Estonie dans un parc animalier des Pyrénées-Orientales s’étaient échappés de leur enclos en janvier 2021. Le dernier à n’avoir jamais été retrouvé a été probablement localisé dans l’Aude, a annoncé la préfecture du département samedi 22 janvier. « A l’occasion d’un constat de dommage sur un troupeau domestique, des poils de canidé ont été récoltés le 26 août 2021 sur la commune d’Orsans, a-t-elle précisé. Le profil génétique de cet individu se révèle être extrêmement proche de celui des loups échappés d’un parc zoologique situé sur la commune de Cases-de-Pênes le 25 janvier 2021. »

L’élu des Pyrénées-Orientales a déclaré avoir reçu « un coup de poing », dans sa permanence, en marge d’une manifestation contre le passe sanitaire. Le député des Pyrénées-Orientales Romain Grau (La République en marche, LRM) a été « violemment » pris à partie à Perpignan, samedi 22 janvier, par des manifestants contre le passe sanitaire qui ont « attaqué » sa permanence, selon des déclarations de l’élu à l’Agence France-Presse (AFP).

♦ Coup dur pour Marine Le Pen / Les ralliements à Zemmour des cadres RN s’enchaînent

Louis Aliot n’est pas « étonné » par la décision de Gilbert Collard de quitter le RN et exige qu’il démissionne de « son mandat de député européen qu’il a reçu des électeurs du RN. » »Ça fait trois ans que je m’attendais à ce que Gilbert Collard parte du RN », a déclaré, samedi 22 janvier sur franceinfo, le vice-président du parti et maire de Perpignan, Louis Aliot. « Il faut qu’il démissionne de son mandat de député européen qu’il a reçu des électeurs du RN. » Selon lui, Eric Zemmour est « le candidat de la division ». « S’ils nous empêchent d’être au second tour, ils porteront à jamais la responsabilité d’avoir favorisé le système alors qu’on était en situation de gagner », a-t-il ajouté.

Le ralliement de l’un des porte-parole de Marine Le Pen au camp d’Eric Zemmour, après celui de Guillaume Peltier, est minimisé par le Rassemblement national. (…) L’eurodéputé a eu des mots très durs à l’encontre de la candidate du RN, qui aurait compris « qu’elle n’arriverait pas à être présidente de la République. Raison pour laquelle elle a décidé, en juillet, lors du congrès de Perpignan, de faire du RN un radeau de la Méduse, une organisation extrêmement fermée ». Il la juge « incapable de reconnaître certaines évidences, comme le grand remplacement », et assure que d’autres parlementaires RN vont suivre son exemple « dans les semaines qui viennent ».

Le patron des eurodéputés RN, Jérôme Rivière, a annoncé mercredi au Parisien son choix de soutenir Eric Zemmour. Un coup dur pour la candidate. « J’ai choisi de soutenir Eric Zemmour » : l’eurodéputé Rassemblement national Jérôme Rivière a annoncé par ces mots au Parisien , mercredi, son ralliement à l’ex-journaliste. Une prise de haut vol pour celui-ci. (…) Jérôme Rivière n’a prévenu personne au sein du parti à la flamme, où des bruits couraient depuis plusieurs mois sur l’éventualité d’un départ. Ni Marine Le Pen (il participait encore vendredi à l’écriture de son discours sur l’Europe, prononcé le 18 janvier), ni Louis Aliot, dont il compte parmi les proches. « C’est désolant en tant qu’ami », soupire auprès de l’Express le maire de Perpignan.

♦ Nos entreprises innovent, Les Echos en parlent

⊕ Les Echos / Avec Lavazza, Diaam amène le café chez le télétravailleur

Grâce à un partenariat passé avec Lavazza, Diaam distribue des machines à café chez les télétravailleurs. Une façon, aussi, de conquérir de nouvelles clientèles : experts-comptables, cabinets d’avocats, clubs de sport… Cette nouvelle activité a compensé la perte enregistrée sur les distributeurs automatiques. Sans le savoir, Diaam, une PME basée à Pia (Pyrénées-Orientales), qui gère des distributeurs automatiques de café, a anticipé la crise sanitaire. Fin 2019, l’entreprise avait lancé un nouveau concept avec la marque italienne Lavazza : la mise à disposition gratuite de machines à café Firma, « design et très performantes, avec 20 bars de pression, offrant un café d’exception », selon la gérante, Chantal Martinez.

⊕ Les Échos / FHE Group lance une technologie de stockage de l’énergie renouvelable

La PME catalane FHE Group lance un nouveau système connecté de stockage d’énergie thermique. Baptisée Inelio, la technologie permet de stocker l’énergie issue de tous les types de production d’énergie renouvelable. Intérêt : une restitution pendant les périodes de besoin du bâti, sur les réseaux de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.

♦ Fin du Filaf à Perpignan

⊕ Le Quotidien de l’Art / À Perpignan, le FILAF tire sa révérence

Après 11 éditions menées chaque dernière semaine de juin dans la capitale catalane, le FILAF (Festival international du livre d’art et du film) s’arrête. Fondée en 2011 par l’association Cogito et son président Sébastien Planas, dirigée par Rachel Simon, elle rassemblait chaque année auteurs, professionnels de l’édition et artistes investis dans les sphères de la littérature et des films sur l’art dans le cadre de conférences, projections, dédicaces et remises de prix.

♦ Perpignan, toujours atone sur le plan de l’immobilier

⊕ Le Parisien / Pourquoi les prix des logements stagnent à Mulhouse et Perpignan

À contre-courant des évolutions des prix du marché en France, les deux communes ont vu les leur se stabiliser, voire régresser depuis 5 ans. Explications. (…) Le cas de Perpignan (Pyrénées-Orientales) est plus complexe. La ville est idéalement placée puisqu’elle ne se situe qu’à 10 km de la mer et à environ une heure et demie des stations de ski. Pourtant, le prix moyen stagne à 1 472 € m 2 pour un appartement et 1 907 € pour une maison, soit un prix hybride de 1 595 €/m 2 et malgré ces tarifs très bas (32 e ville sur 35), les acheteurs ne se bousculent pas.

♦ Crabe bleu, drogue et trafics de cigarettes à la Une des médias

Cette espèce, qui pose notamment de gros problèmes aux pêcheurs, a envahi les étangs du pourtour méditerranéen à vitesse grand V ces dernières années. Ce crabe bleu, c’est loin d’être un rêve. Cette espèce, particulièrement agressive, a envahi à vitesse grand V les lagunes de l’arc méditerranéen. Originaire des côtes atlantiques américaines, ce crabe, importé, selon l’hypothèse la plus probable, par les eaux de ballast des navires, se la coule douce dans les étangs de l’ouest du golfe du Lion. Particulièrement la lagune de Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, que l’espèce, capable de faire 15 km à la nage par jour, a colonisée en remontant d’Espagne. C’est là qu’elle est la plus présente, côté français.

⊕ 90 Minutes d’enquête / Drogue alcool et cigarettes la frontière espagnole plaque tournante de tous les trafics

Pour ce nouveau numéro, direction la frontière espagnole. Une zone sous très haute surveillance car c’est la plaque tournante de tous les trafics. Drogue, alcool, cigarettes… vous allez découvrir l’envers du décor, et c’est très étonnant ! De façon exceptionnelle, nous avons pu nous immerger avec les unités de choc de la PAF, la police aux frontières. En première ligne pour lutter contre le trafic de stupéfiants, leurs saisies atteignent des records. Vous découvrirez en direct l’arrestation musclée de trafiquants internationaux qui tentent de faire passer des centaines de kilos de cannabis. Il y en a parfois jusqu’à 1 million d’euros à la revente ! L’autre mission de la PAF, c’est la lutte contre l’immigration clandestine.

