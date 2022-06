Monuments, emploi, économie… Quel est le poids de la Culture en Occitanie ?

En 2018, l’Occitanie compte environ 7.800 entreprises des secteurs culturels, ce qui représente 3,7% de l’ensemble des entreprises des secteurs marchands et non marchands de la région. Cette proportion est légèrement inférieure à la moyenne nationale de 3,9% mais supérieure à la moyenne hors Île-de-France de 3,3%. Les départements marqués par la ruralité comme le Gers et la Lozère ne comptent que très peu d’entreprises culturelles. À l’inverse, dans l’Hérault et la Haute-Garonne, les deux départements les plus urbanisés de la région, le nombre d’entreprises culturelles est le plus important. En effet, 2.000 sont implantées en Hérault et 2.200 en Haute-Garonne.