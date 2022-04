Les Pyrénées-Orientales, meilleure progression régionale de l’emploi privé au 4e trimestre 2021

Au cours de l’année 2021, l’emploi a progressé à un niveau plus rapide dans la région qu’en France. En effet, en Occitanie, les effectifs du salariat privé ont augmenté de 4,7%, contre 3,7% en France. Comparativement à la situation d’avant-crise, le niveau d’emploi en France est supérieur de 3% en Occitanie, et seulement de 1,9% en France. Tous les départements de la région ont constaté une hausse de l’emploi salarié privé au dernier trimestre 2021. Celle-ci se situe entre 0,5% et 2,2% pour les Hautes-Pyrénées.