Ce jeudi 24 juillet, une manifestation s’est déroulée à Perpignan pour réclamer la réouverture de la ligne de train Perpignan – Villefranche de Conflent. Il y a un an jour pour jour, elle fermait à cause d’un accident.

Le rendez-vous était à 10h, place Salvador Dali, du côté de l’ancienne entrée de la gare de Perpignan. L’association Train en Têt, à l’initiative de la manifestation, est présente avec de grandes banderoles : “Mon train j’en ai besoin” et “les usagers veulent être écoutés”. A ses côtés, d’autres organisations sont présentes, telles que la CGT et la solidarité ouvrière.

“Il y a un an, à 6h18, un accident se produisait sur la voie entre Prades et Marquixanes. L’après-midi même, avec Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région chargée des Transports, nous étions sur place. Nous ne pensions jamais qu’on en soit à demander la réouverture de la ligne aujourd’hui”, se désole Enric Balaguer, président de l’association Train en Têt, qui compte se rendre à la préfecture pour faire entendre son mécontentement.

« L’accident de trop»

Le 24 juillet 2024, un TER est entré en collision avec le pont reliant la route départementale 66 au chemin de Marotxes, sur la commune d’Eus, entraînant l’interruption du trafic ferroviaire entre Ille-sur-Têt et Villefranche-de-Conflent. Depuis, les travaux de démolition du pont n’ont toujours pas débutés et la circulation des trains reste suspendue.

« Cette ligne, a été coupée pendant trois ans et demi en sept ans. Je crois que c’était effectivement l’accident de trop, et ça a duré un petit peu trop longtemps à notre goût », souligne Aude Vivès, Vice-Présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales.

Ce n’est pas la première fois que l’association Train en Têt tente de faire entendre sa voix. La ligne a déjà été interrompue à plusieurs reprises, notamment en 2017 après le drame de Millas. Un bus scolaire avait percuté un TER à un passage à niveau, causant la mort de six enfants. La commune de Villefranche avait alors été privée de desserte ferroviaire pendant plus de deux ans.

Un handicap pour les usagers et pour le tourisme

Une habitante du Conflent a dû changer ses habitudes. “Avant je pouvais prendre le train de Vinça pour Perpignan. Maintenant je dois d’abord prendre un bus jusqu’à Ille-sur-Têt, pour ensuite accéder à un train. Du coup je préfère prendre ma voiture”, témoigne-t-elle. Comme il a été scandé à plusieurs reprises pendant la manifestation, en plus d’être écologique, le train est l’alternative la plus économique pour les habitants.

Cette difficulté d’accès pourrait également freiner le développement touristique du Conflent, de la Cerdagne et du Capcir. Villefranche-de-Conflent constitue en effet un point de départ essentiel pour rejoindre le train jaune, une ligne emblématique des Pyrénées-Orientales. Ce train centenaire attire chaque année de nombreux touristes. Il assure également un service de transport vital pour les habitants des zones montagneuses.

“C’est une source d’attractivité non négligeable qui nous permet de nous déplacer en pluralité. La mobilité c’est la clé pour nos territoires. Pour avoir une activité économique et rallier les branches de Conflent avec le train jaune”, explique Aude Vives.

