Marché des fruits et légumes français, retour sur le MedFEL 2022

Les 27 et 28 avril 2022 s’est tenue une nouvelle édition du medFEL, un salon annuel qui réunit les professionnels du marché Fruits et Légumes français, régionaux et nationaux. Durant ces deux jours, plus de 3.100 visiteurs se sont rendus au Parc des Expositions de Perpignan pour venir à la rencontre des 200 exposants présents. Ce salon est un véritable lieu d’échange et de rencontres entre professionnels du secteur, engagés dans des initiatives responsables.

♦ Quel est le but de ce salon ?

Depuis plus de dix ans, la filière Fruits et Légumes se réunit en Occitanie durant le salon medFEL. Celui-ci s’est imposé comme un outil d’accompagnement des acteurs de la filière. C’est un salon de commerce qui permet aux exposants et aux visiteurs de se rencontrer. Comme précisé sur le site, la mission du salon medFEL est simple. Il s’agit de « réunir l’ensemble des acteurs de la filière Fruits et Légumes de l’amont à l’aval, autour de ces tendances de consommation et de ces problématiques actuelles ». Mais ce salon a un autre objectif. Celui de faire découvrir de nouveaux produits et services en rapport avec des thématiques essentielles dans le domaine de la consommation. Les labels préservant la santé et l’environnement, les nouveaux emballages, la qualité, l’écologistique… Les visiteurs peuvent découvrir des alternatives au plastique, des produits innovants ou des solutions d’énergie renouvelable. La prochaine édition est d’ores et déjà prévue pour avril 2023.

♦ Des conférences et des tables-rondes

Le medFEL c’est aussi un lieu d’échange et de réflexion. Pendant deux jours, il est possible d’assister à des tables-rondes ou des conférences. Celles-ci étaient orchestrées par les deux têtes d’affiche de cette édition 2022 : David Djaïz et Olivier Dauvers. Le premier agit depuis des dizaines d’années en faveur de l’écologie et dévoile les problématiques écologiques, sociétales et économiques dans ses ouvrages. Olivier Dauvers agit en faveur de l’éducation à l’alimentation. Il s’engage pour différentes causes et est aussi un grand connaisseur de la sociologie de la consommation. Ces rencontres annoncent les prévisions de récoltes, reviennent sur les enjeux de la filière biologique ou sur l’agriculture française. Elles sont toutes disponibles en replay. Par ailleurs, le site du salon est régulièrement alimenté d’articles en lien avec la consommation de fruits et de légumes. Les articles sont divers et variés et traitent de différents sujets. Plusieurs portraits d’exposants sont également en ligne.

♦ Le Lab’Innov by medFEL

Un village se situe au cœur du salon. Cet espace d’innovation est entièrement dédié aux start-up qui s’intéressent aux enjeux du futur en proposant des services ou bien des produits innovants. Cette année, des jeunes entreprises qui œuvrent pour l’économie circulaire, pour le développement durable ou en faveur du zéro-gâchis étaient présentes. medFEL souhaite les mettre en lumière car elles proposent des solutions pour la consommation responsable de demain. Et dans cette démarche, chacun a un rôle à jouer.

♦ Une journée en ligne le 24 mai

Même s’il a fermé ses portes à la fin avril, le salon medFEl continue de proposer un programme au format digital. Ces rendez-vous numériques, « les mardis de MedFEL » avaient déjà été proposés en 2020 et 2021, puisqu’en raison de la crise sanitaire, le salon n’avait pas pu se dérouler. Le 24 mai, les prévisions européennes de récoltes des pêches et des nectarines seront divulguées en direct. Elles permettront aux acheteurs d’anticiper leur commande. Ce format de communication est totalement inédit. Ensuite, une table-ronde ayant pour thème « L’éducation à l’alimentation : apprendre à s’alimenter est aussi important que d’apprendre à lire et à écrire » sera organisée. Elle reviendra sur les efforts réalisés pour mettre en place une « éducation à l’alimentation » dans le parcours scolaire. Le but est donc de faire redécouvrir la chaîne alimentaire et d’apprendre à reconnaître et cuisiner différentes saveurs.

♦ Les Français et la consommation de bio

La volonté du salon medFEL est de promouvoir l’offre nationale et bio, car « le terroir français a beaucoup à offrir et innove sans cesse pour répondre à toutes ces nouvelles attentes ». Dans ce sens, durant ces deux jours de salon, les acteurs bio ont pu valoriser leur production. Près de 50 exposants proposant des gammes certifiées bio étaient présents. C’est la filière Fruits et Légumes qui était davantage mise à l’honneur. Dès l’entrée, le public était accueilli par un marché bio.

Pourtant, selon l’IRI, une société d’analyse de données et d’études de marché, en 2021 les ventes de produits AB ont reculé plus rapidement que les PGC – FLS (Produits de Grande Consommation / Frais et Libre Service) non bio. Après plusieurs années de croissance, la consommation de produits bio est en baisse. Ce constat est valable aussi bien pour les commerces traditionnels que pour les enseignes spécialisées. La vente des produits bio s’est réduite de 3,1% en un an. La baisse du pouvoir d’achat pourrait également avoir un impact important sur la consommation des produits. Ce sujet était d’ailleurs très souvent évoqué dans les allées du salon de cette année. La consommation des produits d’été reste la grande inconnue de l’année. S’ajoutent à cela les possibles pénuries liées à la guerre en Ukraine. Et celles-ci pourraient conduire à une augmentation des prix.