En 2020, Covid-19 et crise économique ont eu d’importantes répercussions sociales ; notamment dans les foyers les plus précaires. Cela s’est notamment traduit par une hausse du nombre de bénéficiaires des prestations sociales réservées aux plus modestes. Mi-2021, la situation économique et sanitaire s’étant améliorée, le nombre d’allocataires de ces prestations sociales a diminué et a retrouvé un niveau proche voire inférieur à celui d’avant crise ; aussi bien en Occitanie qu’en France métropolitaine.

Évolution du nombre d’allocataires du RSA, de l’ASS et de la prime d’activité en Occitanie et France métropolitaine © INSEE

♦ Plus d’allocataires du RSA en 2020

En Occitanie, le nombre de bénéficiaires du RSA était en hausse depuis 2 ans : 191.689 allocataires fin 2019, 194.070 en février 2020, 207.810 en novembre de la même année. Le RSA a connu un pic de bénéficiaires dès le premier confinement en raison du ralentissement de l’activité économique, dans la région comme en France. Pour de nombreux travailleurs exerçant dans les secteurs les plus durement touchés par la crise, le RSA est devenu l’unique source de ressources. Durant la période post confinement, peu de bénéficiaires ont réussi à sortir de ce dispositif du RSA. Malgré la reprise économie amorcée à l’été 2020, le nombre de bénéficiaires du RSA a continué d’augmenter. Il s’agit des entrées différées. En effet, le versement du RSA étant conditionné à un revenu moyen, calculé sur trois mois, certains bénéficiaires ont dû attendre pour devenir éligibles à cette prestation sociale. Toutefois, l’augmentation est plus modérée puisque les travailleurs saisonniers ont retrouvé un emploi pour la période estivale, et n’ont donc plus perçu le RSA. Grâce à l’attractivité touristique de la région, le nombre d’allocataires du RSA a diminué plus rapidement en Occitanie que dans le reste de la France.

Part de la population couverte par le RSA majoré parmi les moins de 65 ans au 31 décembre 2019 (en %). © INSEE.

À partir de décembre 2020, le nombre d’allocataires du RSA diminue : le nombre de sorties du dispositif devient supérieur à celui des entrées. La baisse a continué de se poursuivre en 2021. En mai, 194.720 allocataires percevaient le RSA en Occitanie, un chiffre similaire à celui d’avant crise (pour rappel : 194.070 bénéficiaires en février 2020).

Répartition de la population couverte par le RSA non majoré selon la situation familiale par département d’Occitanie au 31 décembre 2019 (en %). Classement selon le % de familles monoparentales © INSEE.



♦ Davantage d’allocataires de l’ASS à l’été 2020

Depuis son instauration en 2014, le nombre d’allocataires de l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique) en Occitanie était en baisse ; passant de 48.553 en 2014 à 36.644 en 2019, soit une diminution de 24,5%. En février 2020, l’ASS était versée à 36.500 allocataires, soit 1,1% des 20-64 ans. Avec les mesures d’urgence prises pendant le premier confinement, le nombre de bénéficiaires a fortement augmenté ; passant de 35.290 bénéficiaires en mai 2020 à 39.590 en septembre de la même année, soit une augmentation de 12%. La résultante de deux facteurs : la difficulté à retrouver un travail et la fin des droits à l’assurance chômage. À compter de l’automne 2020, les occasions de retrouver un emploi sont plus fréquentes. Par conséquent, le nombre de bénéficiaires de l’ASS diminue dès le mois d’octobre 2020. Les mesures d’urgence prises par le Gouvernement pour prolonger automatiquement les droits des demandeurs d’emploi arrivant en fin de droit ont permis de limiter l’arrivée de nouveaux bénéficiaires de cette allocation. Depuis janvier 2021, le nombre de bénéficiaires de l’ASS est inférieur à celui observé avant la crise sanitaire. En avril 2021, 33.450 allocataires percevaient cette prestation sociale en Occitanie, soit 8,4% de moins qu’en février 2020.

Liens entre les conditions d’emploi durant la crise sanitaire et les entrées et les sorties des dispositifs RSA, ASS et prime d’activité. © INSEE.

♦ La p articularité de la prime d’activité

Avec la crise sanitaire, le nombre de travailleurs aux faibles revenus n’a cessé de s’accroître ; ce qui a engendré une augmentation des demandes de prime d’activité. La baisse des revenus des employés en activité ainsi que le retour à l’emploi avec des salaires modestes expliquent l’arrivée des nouveaux bénéficiaires. Durant la crise sanitaire, la prime d’activité a permis de limiter les pertes de revenus des travailleurs modestes. En 2018, l’Occitanie dénombrait 334.754 bénéficiaires de la prime d’activité. Ils étaient 468.301 l’année suivante ; soit une augmentation de près de 40%. Grâce aux nouveaux critères d’éligibilité, cette prestation sociale était destinée à un public plus large. En février 2020, les chiffres commençaient à se stabiliser avec 460.610 bénéficiaires. Durant le premier confinement et le recours au chômage partiel, les allocataires de la prime d’activité sont plus nombreux. À l’issue du premier confinement, et jusqu’en août 2020, les bénéficiaires sont moins nombreux. Le chômage partiel étant moins utilisé, les travailleurs retrouvent des revenus plus confortables et ne peuvent plus prétendre à cette prestation sociale. Les sorties dans le dispositif sont plus nombreuses que les entrées. À l’automne 2020, les effectifs progressent de 5% puisque la reprise économique est bien lancée. Dès janvier 2021, la relance économique se confirme et les retours à l’emploi sont plus nombreux. Le nombre de sorties dans le dispositif dépasse celui des entrées. En mai 2021, l’Occitanie comptait 458.530 bénéficiaires de la prime d’activité ; un niveau légèrement inférieur à celui d’avant crise.

10/11/2020, Perpignan, France, Commerces Click and Collect © Arnaud Le Vu / MiP

