Petits écrans | “Phobies, anxiété, stress… Les promesses des nouvelles thérapies”

Ce documentaire diffusé le 26 mai sur France 5 revient sur le boom des nouvelles thérapies et sur les limites voire la dangerosité de certaines pratiques. Réalisé par Céline Bittner, “Phobie, anxiété, stress… Les promesses des nouvelles thérapies” permet de mieux connaître ces thérapies brèves.

♦ Phobies, anxiété, stress… Les promesses des nouvelles thérapies – Le Synopsis

TCC, EMDR, hypnose : ces méthodes promettent de soigner phobies, crises d’angoisse et TOC en quelques séances seulement. Avec leurs solutions pratiques et des guérisons express, ces nouvelles thérapies ont révolutionné l’approche des troubles mentaux. Cependant, certaines de ces pratiques sont exercées en dehors de tout cadre thérapeutique.

♦ Des patients libérés de leurs angoisses.

Le documentaire s’intéresse aux thérapies brèves et aux patients qui décident de les suivre. À l’instar de Laurent, 56 ans, claustrophobe qui n’a pas pris un ascenseur depuis 10 ans. Après une séance d’hypnose, il semble guéri et peut reprendre les ascenseurs sans difficulté.

Ensuite, Anne, âgée de 42 ans et atteinte de TOC, déclare se sentir “en prison mentale” et vivre “un enfer psychique”. Elle ajoute “vous avez conscience de l’absurdité de vos rituels mais en même temps, vous ne pouvez pas vous en empêcher, au point de vous créer des crises d’angoisse“. Grâce aux TCC (Thérapies comportementales et cognitives), la quadragénaire va mieux.

Emmanuelle, 53 ans reste très marquée par le décès de sa grand-mère, celle qui l’a élevée. Pour se débarrasser de son mal-être lié à un traumatisme vécu dans son enfance, elle décide de suivre une séance d’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Cette technique, qui consiste à suivre du regard les doigts du thérapeute, semble faire ses preuves. Elle a été utilisée pour atténuer le stress post-traumatique sur les victimes des attentats du Bataclan et de Nice.

16/09/2020, Perpignan, France, Consultation EMDR à l’hôpital de Perpignan

♦ Un manque d’encadrement.

Si des professionnels pratiquent ces différentes techniques et sont convaincus de leurs bienfaits, d’autres sont plus dubitatifs. Elsa Godart, psychanalyste, confie “pour moi, le travail ce n’est pas d’enlever les symptômes, ça n’a pas de sens, c’est d’apprendre à vivre avec et d’en pâtir le moins possible“. Mais pour elle, l’engouement des patients pour ses thérapies brèves peut s’avérer dangereux.

Pour Jean-Marc Benhaiem, médecin généraliste et spécialiste de l’hypnose, le fait qu’aucun organisme ne contrôle ceux qui pratiquent l’hypnose peut être risqué car on peut “passer à côté d’une pathologie“. Pour lui, “on ne peut pas être thérapeute en cinq jours“. Didier Pachoud, Président du GEMPPI ajoute que ceux qui pratiquent l’hypnose sans en être spécialiste sont là pour “créer des méthodes pour le business”. Ils invitent donc les patients à se méfier de ces théories qui ne sont pas encadrées par des professionnels.

“Phobies, anxiété, stress… Les promesses des nouvelles thérapies” © Pulsations

♦ Pourquoi la rédaction vous le conseille ?

À l’heure où la santé mentale est au cœur des débats, ce documentaire permet de s’interroger sur les nouvelles thérapies proposées pour lutter contre le stress, les phobies et l’anxiété. À prendre tout de même avec des précautions puisque, comme montré dans le documentaire, certaines techniques sont loin de faire l’unanimité et peuvent même s’avérer dangereuses pour les patients.

♦ Ils font l’actualité des documentaires…

Homothérapies, conversion forcée réalisé par Bernard Nicolas qui revient sur les thérapies de conversion destinées à “guérir les homosexuels”. Des témoignages bouleversants sont à découvrir dans ce documentaire.

// Envie de découvrir d’autres documentaires ?