Depuis 1987, le 31 mai est dédié à la Journée mondiale sans tabac. Cette année, le thème de cette nouvelle journée de sensibilisation et de mobilisation est « Le tabac : une menace pour notre environnement ». Pourquoi cette thématique en 2022 ? Quelles sont les actions mises en place dans les Pyrénées-Orientales pour encourager les fumeurs à arrêter ?

♦ Une journée placée sous le signe de l’environnement

L’environnement est au cœur de cette nouvelle journée de mobilisation. Comme annoncé sur le site de l’OMS, « la campagne vise à sensibiliser le grand public à l’impact du tabac sur l’environnement – culture, production, distribution et déchets ». L’industrie du tabac participe grandement au changement climatique en gaspillant des ressources et en endommageant les écosystèmes. Chaque année, environ 3,5 millions d’hectares de terres sont détruits pour y cultiver du tabac. Le dernier rapport au GIEC étant très alarmant, il est essentiel de tout mettre en œuvre pour préserver la planète. Et la diminution de la consommation de tabac doit être considérée comme un levier essentiel. Pas seulement pour les objets liés à la santé, mais pour tous ceux en lien avec le développement durable. L’OMS appelle donc les gouvernements et les responsables politiques à « durcir la législation », notamment en rendant responsables des coûts environnementaux et économiques les producteurs des déchets issus des produits du tabac. Réduire sa consommation de tabac permet de protéger l’environnement.

♦ Les plages non-fumeurs du littoral méditerranéen

Dans le département des Pyrénées-Orientales, plusieurs arrêtés sont en cours ou à venir pour interdire la cigarette sur les plages. C’est d’ores et déjà le cas au Barcarès. À Argelès-sur-Mer, les plages de la ville sont équipées de cendriers. Une solution en faveur du respect de l’environnement. Les 10.000 cendriers de plage situés près des postes de secours pourront réceptionner les mégots des touristes. L’Aude apparaît comme le bon élève de la région Occitanie. Plusieurs villes ont choisi d’adopter des plages sans tabac. C’est le cas de Leucate, Port-la-Nouvelle et Saint-Pierre-la-Mer. Parfois, le label Plage sans tabac ne concerne pas toute la plage mais seulement une zone. Dans ce cas, celle-ci est délimitée par des oriflammes et un affichage spécifique. Lors d’un sondage IPSOS réalisé en janvier 2020 pour la Ligue contre le cancer, 81% des personnes interrogées se déclaraient favorables à une interdiction de fumer sur les plages. La première « Plage sans tabac » a été inaugurée à Nice en 2012. Depuis dix ans, les « Espaces sans tabac » ne cessent de se multiplier en France. En termes de fréquentation touristique en France, l’Occitanie se place en 4e position. Ceux qui s’y rendent apprécient la diversité de la région, entre littoral, ville, campagne et montagne. Pour rappel, le premier Contrat de Destination porte sur l’ensemble du littoral. Et si les plages non-fumeurs attiraient davantage de touristes ?

♦ Des arrêtés municipaux pour interdire le tabac à proximité des écoles

Comme le rappelle le site du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, « l’Ecole contribue à la lutte contre le tabagisme en informant et en responsabilisant les élèves ». Elle remplit plusieurs missions et doit notamment informer les élèves sur les dangers du tabac, susciter et maintenir leur prise de conscience et les responsabiliser, tant individuellement que collectivement. Des actions sont menées dans les collèges et les lycées dans ce sens.

Dans les Pyrénées-Orientales, plusieurs écoles sont allées plus loin que l’interdiction de fumer pour les personnels et les élèves, mise en place le 1er février 2007, en interdisant également la cigarette à proximité des établissements. Depuis la rentrée 2020, fumer devant les écoles de Port-Vendres est désormais passible d’une amende de 35€. Grégory Marty, le maire de la commune mise plutôt sur la prévention que sur la verbalisation. Il déclare « Il y a toujours quelques opposants qui vont me traiter de dictateur, mais il y va de l’intérêt de nos enfants ». Avec cet arrêté municipal, les abords des écoles sont donc considérés comme des « Espaces sans tabac ». Dans les départements voisins, c’est le Tarn qui compte le plus d’abords d’établissements scolaires sans tabac. Crèches, maisons de l’enfance, écoles primaires, écoles maternelles, collèges sont préservés de la pollution tabagique. Il est interdit de fumer devant les abords de ces lieux accueillant des enfants. Le Tarn dénombre également de nombreux espaces sportifs sans tabac : des stades, des terrains de tennis, des salles et des terrains multisports… Les « Espaces sans tabac » ont pour objectif de dénormaliser le tabagisme afin de changer les attitudes face à un comportement néfaste pour la santé. Interdire de fumer près des lieux publics est aussi une façon de prévenir le tabagisme chez les jeunes.

