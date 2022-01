Pol’Hebdo du 21 janvier l Hebdomadaire politique des Pyrénées-Orientales

Les membres locaux du collectif Action Non Violente Coop 21 avaient promis de rendre les portraits du chef de l’État décrochés dans plusieurs mairies du département en 2019 et 2020. C’est chose faite ! Ce 19 janvier, et alors même qu’Emmanuel Macron discourait devant le Parlement européen, les militants écologistes recouvraient son portrait de poix avant de le déposer devant la Maison de l’Europe à Perpignan. Pour les militants, l’heure du bilan est venue pour Emmanuel Macron. Et le verdict est clair selon les défenseurs de l’écologie.