Revue de presse du 16 janvier l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse ? Le drame de Millas, Louis Aliot dans Libé et Challenges, et le déplacement de Marine Le Pen dans tous les médias. Sans oublier le regain de mobilisation des anti-pass et un Omicron chamboule tout. Ou encore, la neige en hiver et les abeilles voyageuses.

♦ Retour du drame de Millas à la Une des médias

Nadine Oliveira, qui conduisait le bus entré en collision sur un passage а niveau, est accusé d’avoir tué « involontairement » six adolescents. quatre ans après l’accident de car scolaire de Millas (Pyrénées-Orientales) dans lequel six collégiens sont morts, la justice a pris une décision : la conductrice sera jugée pour « homicides involontaires » à Marseille. Une audience de « mise en état », destinée à déterminer les dates et l’organisation du procès, est prévue le 29 avril au tribunal judiciaire de Marseille, qui abrite le pôle des accidents collectifs. Le procès devrait avoir lieu à l’automne, selon une source judiciaire.

Drame de Millas : la conductrice du car jugée pour « homicides involontaires »

♦ Regain de vigueur chez les anti-pass et Omicron qui chamboule tout

⊕ Challenges / La SNCF obligée de revoir son plan de transports face à la flambée Omicron

Annulation de trains régionaux, réduction de l’offre TGV: la situation reste sous contrôle, mais la SNCF doit adapter son plan de transports face à la flambée Omicron. Trains retardés, annulés ou remplacés par des services d’autocars: depuis les fêtes de fin d’année, les critiques des voyageurs pleuvent de nouveau contre la SNCF sur les réseaux sociaux et dans les gares. Comme la grande majorité des entreprises françaises, la compagnie n’échappe pas à la cinquième vague de Coronavirus qui désorganise son plan de transport en touchant à la fois les cheminots, testés positifs à la Covid ou cas contact, et ses clients, avec une baisse du nombre des voyageurs liée au renforcement du télétravail dans les entreprises. (…) En Occitanie, la SNCF a dû annuler tous les trains jusqu’en janvier sur les lignes Perpignan-Villefranche (Pyrénées-Orientales), Carcassonne-Quillan (Aude) et Nîmes-Le Grau du Roi (Gard).



Ce nouveau samedi de manifestations intervient après qu’Emmanuel Macron a créé un tollé en déclarant mardi avoir «très envie d’emmerder» les personnes non-vaccinées. (…) À Bordeaux, entre 500 et 1000 personnes, selon la police, ont manifesté malgré la pluie sous les cris de «Macron on t’emmerde», dans un parcours empruntant les quais de la Garonne et la vaste place des Quinconces. «À quand un vaccin du respect?» , #ontemmerde, «Confiance rompue», pouvait-on lire sur les pancartes. Par ailleurs à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, la manifestation du mouvement des anti-passe sanitaire a réuni 1300 personnes, selon la police.

Plusieurs manifestations contre le projet de passe vaccinal se sont déroulées samedi à travers la France, dans le calme, quelques jours après les déclarations controversées d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés qu'il souhaite «emmerder».

♦ Louis Aliot dans Libé et Challenges et Marine Le Pen dans tous les médias

Selon le délégué général de LREM, les Français se rassembleront derrière le président grâce pour projeter le pays vers le futur. Dans les indiscrétions politiques de la semaine, retrouvez aussi Marcel Gauchet, Bruno Bonnell, Louis Aliot, Noël Mamère, Valérie Pécresse… (…) Aliot ravi d’être débarrassé des dingues. Le maire de Perpignan et vice-président du RN Louis Aliot se frotte les mains de voir « tous les dingues » qui se précipitent pour rejoindre le nouveau parti Reconquête: « Pas question de la moindre alliance avec eux aux prochaines législatives. Zemmour a hérité de tous les fous dont on avait eu tant de mal à se débarrasser, qu’il les garde. »



Après Béziers et Carcassonne, Marine Le Pen s’invite ce dimanche dans la ville catalane, tombée dans l’escarcelle du RN lors des dernières municipales. Depuis, son maire Louis Aliot s’emploie à redorer le blason du centre-ville, symbole de son action politique. Une stratégie efficace déjà éprouvée par Robert Ménard à Béziers. «C’est terrible à dire mais depuis l’élection d’Aliot, ça se passe plutôt bien.» Kevin, cogérant d’un bar associatif et d’une cantine solidaire situés à deux pas de Saint-Jacques, le quartier gitan implanté au cœur de Perpignan, s’étonne lui-même de sa confession.

Marine Le Pen s'invite ce dimanche à Perpignan, aux mains du RN depuis les dernières municipales. Le maire Louis Aliot s'emploie à redorer le blason du centre-ville, symbole de son action politique, une stratégie déjà éprouvée par Ménard à Béziers.

En concurrence dans les sondages avec la candidate de droite Valérie Pécresse et le polémiste d’extrême droite Éric Zemmour, Marine Le Pen abat à son tour ses cartes sur l’immigration. À la frontière franco-espagnole, la candidate Rassemblement national (RN) a défendu, dimanche 9 janvier, une politique « dissuasive » pour stopper l’arrivée des migrants en France.

Immigration: à la frontière franco-espagnole, Marine Le Pen défend une politique «dissuasive»

♦ Le retour de la neige en hiver

Dans les Pyrénées, on attend un mètre de neige fraîche d’ici à lundi. Mais des chutes ont commencé dès ce dimanche. Des centaines d’automobilistes sont actuellement coincés sur la route du col de Puymorens où la chaussée est devenue impraticable. À l’arrêt déjà depuis la fin de l’après-midi, des centaines d’automobilistes sont pris au piège dans les Pyrénées ce dimanche, comme on peut le voir dans la vidéo en tête d’article. Les départements de la Haute-Garonne, l’Ariège, les Pyrénées-Orientales, les Hautes-Pyrénées mais aussi le Gers et l’Andorre ont en effet été placés ce dimanche en vigilance orange pour avalanches par Météo France.

♦ Les abeilles voyageuses

⊕ Huffington Post / Les abeilles déboussolées sont les témoins vivants de la nature en danger – BLOG

« Le réchauffement climatique et ses dérèglements ont bien modifié leur vie et la nôtre de façon implacable », s’inquiète cet apiculteur agronome. Dans une indifférence générale, toutes les abeilles de France sont sorties de leurs ruches le 31 décembre 2021, de Perpignan à Strasbourg. Pas pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année; non, tout simplement parce qu’en dessus de 10 ° C, leur nature, comme celle d’autres insectes, les pousse à sortir butiner pour vivre.

Les abeilles déboussolées sont les témoins vivants de la nature en danger