Pol’Hebdo du 14 janvier 2022 l Hebdomadaire politique des Pyrénées-Orientales

« Quand je vois le Président de République française qui se déclare dans une volonté d’emmerder une partie des Français, je crois que ces termes vulgaires n’ont pas leur place dans la bouche d’un président de la République. Parce qu’il parle au nom de la France. (…) Il doit élever le débat, réunir les gens et non pas exciter les plus bas instincts ». La présidente de la Région Occitanie refuse de faire partie de ce « monde politique là » (…) celui « du jeu des petites phrases ». Pour elle la politique c’est sur le terrain, « où les gens ont des problèmes de fin de mois ». Et lui disent « avoir de moins en moins de pouvoir de vivre ».