Prix à la consommation, grande distribution et loyers : les augmentations à la loupe

En mars, l’IPC (Indice de Prix à la Consommation) a poursuivi sa hausse et a augmenté de 1,4% sur un mois. Les prix de l’énergie ont explosé : +9%, de même que ceux des produits pétroliers : +17%. Ceux des produits manufacturés et de l’alimentation ont suivi la même tendance, avec respectivement, +1,4% et +0,9%.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 4,5%. Cette hausse s’explique notamment par la forte hausse des prix de l’énergie. En effet, ces derniers se sont accentués de 29,2% en mars. La hausse sur un an des prix des produits pétroliers est plus importante que le mois précédent (+43,5% après +26,9%). Cela est dû à l’importante inflation des prix du gazole, de l’essence et des combustibles liquides.