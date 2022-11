Rapport Miviludes l Signalements en hausse, complotisme, état « gazeux » et gourous 2.0

L’enseignement principal du rapport annuel 2020-2021 est l’augmentation continue, d’une année sur l’autre, du nombre des signalements à la Miviludes : plus de 33% entre 2020 et 2021, plus de 44% entre 2018 et 2021 et plus de 86% entre 2015 et 2021. Les 4.020 signalements comptabilisés pour l’année 2021 représentent un record.

Ces chiffres alarment d’autant plus les pouvoirs publics qu’ils ne constituent que la seule part visible d’un phénomène plus large.