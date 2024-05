Pyrénées-Orientales : Bons plans « Nature » avec « Rendez-vous aux jardins » 2024

La 21e édition des Rendez-vous aux jardins se tiendra cette année du 31 mai au 2 juin 2024. Cette manifestation attire chaque année des milliers de visiteurs passionnés de nature qui se rendent dans les parcs et jardins. L’objectif est de faire découvrir le patrimoine vert du territoire et de rencontrer ceux qui en prennent soin. Quels seront les temps forts dans les Pyrénées-Orientales ? Photo d’archives : Arboretum de Canet-en-Roussillon.

Créé en 2003, cet événement valorise les efforts des propriétaires de jardins, privés et publics, ainsi que ceux du ministère de la Culture pour restaurer, conserver et valoriser les espaces verts. « C’est l’occasion unique pour les visiteurs d’accéder à des jardins habituellement fermés au public », explique un représentant du ministère.

Une édition placée sous le signe des cinq sens

Après une 20e édition autour des musiques, le thème de cette année met en avant les « cinq sens au jardin ». « Le jardin stimule tous les sens : la vue avec ses couleurs vives, l’ouïe avec le chant des oiseaux, l’odorat avec les parfums floraux, le toucher avec la diversité des textures, et le goût avec les fruits et légumes du potager », détaille un expert en horticulture.

Les animations dans les jardins des Pyrénées-Orientales

L’année dernière, le prieuré de Serrabona à Boule-d’Amont avait organisé trois ateliers. Cette année, six événements sont prévus le 1er juin. Les tout-petits pourront participer à un atelier d’éveil musical, tandis que les adultes découvriront la distillation des plantes aromatiques. Des jeux en bois et un atelier de vannerie seront également proposés. La journée se terminera par une soirée d’observation astronomique, animée par l’association 450 millions d’années lumière, et une visite nocturne du prieuré.

À Saint-Cyprien, le jardin des plantes Les Capellans renouvelle sa participation avec une animation pour les enfants sur le thème des cinq sens. « Les enfants devront retrouver des lieux à partir de photos, identifier des éléments naturels les yeux bandés, et reconnaître les odeurs de plantes aromatiques », explique Laëtitia Leclercq de P’tites graines en Vadrouille.

Le jardin potager de Cal Mateu au musée Cerdagne propose des visites commentées avec dégustation de plantes et échanges sur les pratiques culturales en altitude. Des échanges de semences et de plants seront également possibles.

Contrairement à l’année dernière, aucun événement n’est prévu pour le village arboretum de Vernet-les-Bains, le Domaine Agrumes Bachès à Eus ou le jardin de la Miranda à Perpignan. « C’est regrettable de voir une participation en baisse », constate un habitant de la région. En 2023, seulement six sites avaient participé, cette année, c’est encore moins…

Les évènements à ne pas manquer en Occitanie

En Occitanie, la première semaine de juin promet des expériences sensorielles uniques. Dans les Pyrénées-Orientales, une balade acoustique est prévue au prieuré de Serrabona. En Haute-Garonne, le parc de Reynerie organisera des ateliers de démonstration d’instruments. Le jardin de l’ancienne abbaye Saint-André à Villeneuve-lès-Avignon accueillera un concert classique, tandis que la palmeraie du Sarthou dans le Gers proposera un concert contemporain. Le Jardin des Clausous dans le Tarn offrira une découverte du circuit de l’eau.

Partout en Occitanie, des animations autour de l’éveil sensoriel seront proposées. À Montpellier, il sera même possible de créer son propre parfum.

Une fête européenne et une journée pour les scolaires

Depuis 2018, les Rendez-vous aux jardins se sont exportés au-delà des frontières pour conquérir l’Europe. En 2023, 550 jardins ont été ouverts au public dans une vingtaine de pays : l’Allemagne, Andorre, la Belgique, la Croatie, l’Espagne, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, Monaco, le Portugal, la Roumanie, la Suisse.

Les manifestations nationales qui font participer les jeunes générations sont nombreuses : la Nuit des musées, les Nuits de la lecture, les Journées européennes du Patrimoine… Rendez-vous en fait partie. Le 31 mai sera dédié aux scolaires.

Les « Rendez-vous aux jardins » sont une invitation à redécouvrir la nature sous toutes ses formes, à travers des activités enrichissantes et des rencontres passionnantes. Une belle occasion de célébrer la richesse et la diversité de notre patrimoine vert.