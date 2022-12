Rétrospective 2022 | 12 photos choisies par la Rédaction

Article mis à jour le 27 décembre 2022 à 07:35

Comment balayer l’année écoulée en images ? Choisir les évènements les plus marquants de l’actualité avec toujours plus d’images chocs ? Finalement, notre traditionnelle rétrospective 2022 des Pyrénées-Orientales change légèrement de format : trois photos coups de cœur sélectionnées par les quatre membres de la Rédaction. En attendant l’arrivée d’Alice, notre nouvelle complice en janvier.

Maïté : 3 ans de Covid à l’hôpital, la guerre en Ukraine et celle de l’eau

2022 avait débuté avec les conséquences du Covid : les mesures sanitaires s’adaptaient, l’hôpital de Perpignan rappelait la nécessité de la vaccination et les gestes barrières. On croyait entrevoir la lumière au bout du tunnel. Et pourtant les mois qui suivirent montrèrent que le Covid n’avait pas dit son dernier mot, et qu’il était loin d’être le moindre de nos maux. Une image que j’ai prise en janvier 2022 à l’hôpital de Perpignan. Fin juin 2022, une première vague de chaleur s’abat sur l’Europe. En France, les températures relevées atteignent parfois les 9 degrés au dessus des normales saisonnières. Les Français ne le savent pas encore, mais l’été 2022 sera le plus chaud jamais relevé. Prise à Cabestany dans un camp de fortune privé d’eau potable, cette image illustre cette guerre de l’eau qui pointe face à des températures caniculaires.

Le 26 février 2022, l’armée de Vladimir Poutine franchissait la frontière avec l’Ukraine, au motif de défendre de la « nazification » les russophones vivant en Ukraine. Sur le papier, la Russie est clairement supérieure, aussi bien en termes d’équipement militaire que de troupes ; c’était sans compter sur le soutien massif des Occidentaux et le moral d’acier des Ukrainiens. Guidés par leur chef qui a fait sa mue militaire, les Ukrainiens ont pris les armes, géré la logistique pour soutenir leurs combattants et surtout nourri les opinions publiques du récit patriotique. 10 mois plus tard, les conséquences de cette guerre au cœur de l’Europe ne sont pas encore totalement mesurables ; mais l’ordre mondial tout entier est bousculé par la guerre en Ukraine. Ci-dessous un témoignage de soutien à l’Ukraine lors d’un festival.

Pauline : les Urgences, l’amour face à la guerre et les sourires après le Covid

Rappelons que 2022 a été la première année post-covid où la vie a (presque) repris comme avant. La première photo que j’ai choisie pour illustrer 2022 montre une relation entre une soignante et une patiente, dont la bienveillance se témoigne uniquement à travers le regard, port du masque oblige. La seconde met l’amour au centre de la photo, comme si l’amour pouvait éclairer le monde. Une photo paradoxale quand on pense à la guerre qui touche l’Ukraine depuis février 2022. Et la 3e photo symbolise les festivités car, une fois de plus, 2022 est l’année où les visages ont de nouveau laissé apparaître les sourires et où tout le monde s’est retrouvé pour faire la fête ensemble.

Idhir : le chanteur Nemir, le retour des festivals et la vallée de l’Agly à bord du train rouge

Arnaud : 2022, année des méchants et des gentils migrants ?

11 janvier 2022, des militants d’associations de défense des migrants s’invitent à Cerbère lors d’une opération de contrôle d’un train en provenance de Port-Bou menée par la police aux frontières. Dans les Pyrénées-Orientales, le dispositif de contrôle de l’immigration clandestine à la frontière franco-espagnole va s’accentuer tout au long de 2022. Chaque année, des milliers de candidats à l’exil tentent d’atteindre le sol français en passant par le tunnel reliant Cerbère à Banyuls. Un tunnel de 1,6 Km aux abords duquel des barbelés ont été installés afin de dissuader les marcheurs de s’aventurer sur les voix. Le dimanche 20 mars 2022, en gare de Perpignan, le TGV en provenance de Barcelone n’aurait dû s’arrêter que 2 minutes avant de repartir pour Paris. Il restera à quai pendant presque trois quarts d’heures ; 40 longues minutes pour ces 5 mineurs ukrainiens ayant fait l’objet d’un contrôle douanier qui va déraper et choquer les passagers de la voiture 11 du TGV inoui 9708. « P..ain t’as l’impression que les Ukrainiens ont droit à tout ! » déclarera notamment le fonctionnaire. Quelques jours auparavant, Louis Aliot, maire de Perpignan, s’est rendu lui-même à Lviv en bus pour « mener une opération humanitaire pour extraire 113 réfugiés ukrainiens ».

Le 15 octobre au petit matin, une jeune SDF de nationalité algérienne est interpellée pour le meurtre de Lola ; un drame immédiatement récupéré politiquement. « Nous devons désormais être méchant avec les méchants, mais gentil avec les gentils » ; c’est en ces termes que le 2 novembre 2022, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin évoque la future loi sur l’asile et l’immigration. Le lendemain, le sort de l’Ocean Viking – et des 234 migrants à son bord – fait l’objet d’une question à l’Assemblée nationale. « Qu’il(s) retourne(nt) en Afrique » fusera des bancs du Rassemblement National. Le 24 décembre, un homme de 69 ans vise la communauté kurde et assassine 3 personnes dans le Xe arrondissement de Paris. Il déclarera en garde à vue avoir agi parce qu’il était « raciste » et vouait une « haine des étrangers devenue complètement pathologique ». Bleu blanc rouge, trois couleurs sur un sapin, sur un drapeau… et au cœur de nombreuses polémiques en 2022.