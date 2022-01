Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 20 janvier

« Développer une stratégie de recomposition urbaine capable d’assurer la mutation de stations balnéaires en villes touristiques et une perméabilité de la trame urbaine reposant sur les réserves de biodiversité et les corridors écologiques. »

Les deux communes cherchent ainsi à se réinventer en s’appuyant sur Ieurs atouts territoriaux et économiques ; et en remettant à niveau un littoral non concerné par la Mission Racine 1 et dont les équipements et infrastructures se sont dégradés progressivement.

« Il s’agit d’un projet urbain d’ensemble et de grande envergure, à visée métropolitaine, qui revêt plusieurs composantes pour transformer et recomposer en profondeur et durablement les villes existantes. L’objectif partagé est de concevoir un projet de développement urbain en lien avec l’économie bleue (modernisation des ports de plaisance, montée en gamme de l’offre de service aux plaisanciers) et du savoir (innovation au service de l’emploi) au bénéfice du littoral comme des espaces intérieurs de la Métropole, des Pyrénées-Orientales et du Sud-Est régional. »