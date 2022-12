RSA l Un concours d’idées pour faciliter l’insertion dans les Pyrénées-Orientales

Le projet « Synergie, passons la seconde » proposait de « créer une instance de gouvernance transversale publique/privée pour faire face à la multiplicité des acteurs et des dispositifs ». Le constat des porteurs de ce projet était que les acteurs et les dispositifs étaient déjà bien trop nombreux et peu lisibles pour l’usager. « Proximat » proposait d’accompagner les bénéficiaires du RSA les plus éloignés du marché de l’emploi via la proximité et l’itinérance. En clair, les conseillers se rendaient directement au domicile du bénéficiaire pour lever, avec lui, les freins au retour à l’emploi et le soutenir sur la durée.