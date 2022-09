Harcèlement scolaire l « L’école c’est fait pour Grandir pas pour Souffrir ! »

« Nous avons eu un cas de harcèlement et nous avons trouvé une solution ensemble. Les enfants ont eu l’idée de créer cette boîte pour encourager ceux qui n’osent pas parler à faire un mot et le glisser à l’intérieur. Tous les soirs, je relève les mots dans la boîte à lettres ». Lisa* et Ana ont également fait usage de la boîte aux lettres. « Notre amie se faisait harceler par des garçons parce qu’elle ne voulait pas jouer avec eux, mais ne voulait pas parler. Ana et moi, on en avait marre qu’elle se fasse taper dessus. On a écrit un mot et glissé dans la boîte. Et puis ça s’est arrêté ».