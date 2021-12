Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 23 décembre

Les restrictions établies par l’agence de la protection civile de Catalogne – El Procicat – pour la prochaine quinzaine en Catalogne ont été soumises au Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne (TSJC) mercredi 22 décembre. Comme l’a expliqué la porte-parole du gouvernement Patrícia Plaja, ce dernier a évalué les mesures proposées ; notamment les limitations de capacité et de réunions et le couvre-feu. Le couvre-feu demandé de 1 heure du matin à 6 heures du matin par le gouvernement ne s’appliquera pas à l’ensemble de la Catalogne ; mais aux communes de plus de 10 000 habitants et avec une incidence de plus de 250 cas pour 100.000 habitants.