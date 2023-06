En France, le PIB augmente moins vite en 2022 sous l’effet de la crise énergétique mondiale et d’une forte inflation. L’emploi salarié, quant à lui, poursuit sa hausse, mais de façon plus modérée que durant l’année précédente dixit l’Insee. Il dépasse son niveau d’avant-crise, notamment grâce au développement de l’apprentissage.

En Occitanie, le nombre de salariés augmente sur un an pour dépasser le niveau de fin 2019. Quelle est la situation économique de la région après le fort rebond de 2021 ?

Une activité qui ralentit en 2022

En début d’année, la vague Omicron du Covid-19 perturbe l’activité économique qui s’améliore progressivement en février et mars. Suite aux confinements en Chine et à la guerre en Ukraine, l’activité est de nouveau en pause au mois d’avril. Cependant, elle repart en mai et juin avec les secteurs de l’hébergement, de la restauration et des activités de loisirs qui connaissent enfin la fin des restrictions sanitaires.

Après une hausse de 6% en juin, ce rebond de l’activité est suivi d’un fléchissement en juillet 2022 avec un volume de travail rémunéré supérieur de seulement 2% par rapport à juillet 2019. La faute probable au secteur de la construction qui a dû limiter l’activité voire se mettre à l’arrêt pendant les épisodes de canicule. Après ce fléchissement, l’activité repart de nouveau à la hausse entre août et novembre, portée par la reprise progressive dans le secteur de la fabrication de matériels de transport (hors automobile). L’année se clôture plus modérément en raison d’un nouveau recul de l’activité dans la construction.

Un emploi salarié qui résiste et une baisse (légère) du chômage

Le ralentissement de l’activité va de pair avec la croissance de l’emploi salarié. En 2022, le nombre de salariés progresse de 1,4% en Occitanie, soit 30.400 salariés de plus. Un chiffre bien inférieur à celui de 2021, avec un nombre de salariés qui augmentait de 4,2%, soit 86.900 salariés. Fin 2022, 2.183.200 salariés travaillaient en Occitanie.

L’emploi ralentit dans tous les secteurs, excepté celui de l’industrie qui profite d’une nette reprise dans la fabrication de matériels de transport, avec une hausse de 7,4% soit 3.400 emplois supplémentaires, intérimaires y compris. Cette forte hausse n’est toutefois pas suffisante pour compenser les emplois perdus durant la crise sanitaire.

Bien qu’il ralentisse après un fort rebond en 2021, l’emploi dans le tertiaire marchand reste dynamique et concentre les deux tiers des créations nettes d’emplois de la région. Les deux principaux responsables sont les secteurs de l’information et de la communication (+5,7%) et de l’hébergement et de la restauration (+3,9%). Les secteurs du commerce et de la construction sont également marqués par une hausse, mais beaucoup plus timide, respectivement +0,8 et +0,7%. Ce ralentissement affecte notamment les jeunes demandeurs d’emploi.

En 2022, l’emploi en Occitanie est supérieur de 5,6% par rapport au niveau de fin 2019. Cela représente 117.000 créations nettes d’emploi. Pour autant, le nombre d’inscrits à Pôle Emploi ne diminue que faiblement chez les moins de 25 ans. En 2022, l’Occitanie compte 546.670 personnes inscrites en catégorie A, B ou C, soit une baisse de 3,8% sur un an, après une diminution de 4,7% en 2021.

Merci le tourisme

L’Occitanie est une région dont la santé économique dépend beaucoup de la fréquentation touristique. Après un début d’année 2022 impacté par la situation sanitaire, les touristes reviennent dans la région dès la levée des restrictions sanitaires. En mars 2022, le nombre de nuitées dans les hébergements collectifs de la région est très proche de celui de 2019 (-0,7%). La fréquentation est très dynamique dans les campings (+6,5%) ce qui place l’Occitanie à la première place des régions les plus fréquentées pour l’hôtellerie de plein air.

Les touristes français représentent quatre nuitées sur cinq dans les hébergements collectifs de la région, soit un progrès de 2,5% par rapport à 2019 tandis que la fréquentation des touristes en provenance de l’étranger reste en retrait (-11,4%). La perte de cette clientèle étrangère pénalise les hôtels d’Occitanie.

La fréquentation touristique dans les zones touristiques traditionnelles comme Lourdes ou l’urbain reprend difficilement. En revanche, elle dépasse de façon très nette le niveau de 2019 dans les contreforts du Massif central et sur le littoral méditerranéen.

Deux secteurs en grosse difficulté : la construction de logements et la production agricole

La hausse du coût des matières premières et celle du coût du crédit entraînent une chute de la construction de logements. En 2022, 38.600 logements sont commencés en Occitanie, soit une baisse de 6,9% sur un an, qui efface ainsi la reprise de 2021. La construction de logements retrouve son plus bas niveau depuis huit ans, comme en 2020, en pleine crise sanitaire. Les ventes d’appartements et de maisons dans le cadre de programmes neufs s’effondrent.

Entre fortes chaleurs et manque d’eau, l’année 2022 est très difficile pour les producteurs agricoles. Le bilan de la campagne viticole est fortement contrasté selon les bassins. Les vendanges sont très bonnes dans l’Aude et l’Hérault qui ont profité de précipitations à la fin de l’été et d’une bonne reprise après le gel de 2021. En revanche, à l’ouest de la région, zone où la sécheresse est plus marquée, la production est bien plus faible. Ce constat dégrade le potentiel de rendement de plusieurs céréales de printemps et réduit la production d’herbe et de fourrage ce qui a un impact sur les filières animales.