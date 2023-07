Énergie, consommation, urbanisme et vivant… des enjeux régionaux de durabilité

En juin dernier, l’INSEE publiait l’édition 2023 du tableau de bord sur le développement durable en Occitanie. Celui-ci intègre des indicateurs majeurs portant sur les enjeux territoriaux spécifiques à la région.

Ce tableau de bord est élaboré en 16 fiches, chacune d’entre elles étant associée à l’un des objectifs de développement durable définis dans l’Agenda 2030 de l’ONU. Pour plus de clarté, la rédaction a fait le choix de vous proposer une série de 3 articles (dont voici le deuxième) et de regrouper ces fiches par thème.

Sur le thème de l’énergie et des ressources

Objectif : Gestion durable de l’eau pour tous

L’eau est un besoin vital qu’il est essentiel de protéger, mais face à l’augmentation du nombre d’habitants et des activités anthropiques, le risque de diminution de la qualité des eaux constitue un vrai enjeu sanitaire et environnemental. En Occitanie, 46% des masses d’eau superficielles et 70% des masses d’eau souterraines présentent un bon état chimique.

À cela s’ajoute une utilisation rationnelle des ressources en eau. Dans la région, l’irrigation est le premier usage de la ressource en eau, avec 50% des prélèvements qui y sont dédiés. 41% sont attribués à l’eau potable et 9% à l’industrie et aux activités économiques. Les prélèvements en eau ont légèrement augmenté en 2020 et ont atteint, avec plus de 140 millions de m3 prélevés, le niveau le plus haut depuis 2013. Pourtant, le taux de prélèvement d’eau potable a baissé depuis 2012, passant de 108m3/habitant/an à 97m3/habitant/an en 2020.

Objectif : Énergie propre et coût abordable

Le recours aux énergies renouvelables est indispensable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants. La région Occitanie s’est engagée à devenir en 2050 la première région à énergie positive d’Europe. Pour cela, 100% des consommations d’énergie devront être couvertes par la production d’énergies renouvelables locales.

Puissances installées par EnR électriques en Occitanie en 2020 (classement par importance décroissante de la puissance totale). Infographie © Insee 2023.

Entre 2008 et 2021, la production d’EnR a progressé en Occitanie, passant de 22,6 à 27,3 TWh. Cette augmentation est surtout due au développement de l’électricité renouvelable et notamment de l’éolien et du solaire photovoltaïque. L’hydraulique est la première énergie renouvelable de la région mais, les sources d’énergie sont spécifiques à chaque territoire. Les zones de Tarbes, Auch, Montauban, Nîmes, Toulouse, Montauban, Carcassonne ou encore Perpignan sont spécialisées dans le solaire photovoltaïque. Les zones de Cahors, Foix, Albi dans l’hydroélectricité. Les énergies renouvelables couvrent un quart de la consommation régionale en 2020. Elles sont en nette progression dans des intercommunalités peu dotées en 2013.

Objectif : Consommation et production responsable

Une utilisation économe des matières premières et la limitation des impacts sur l’environnement doit aider à réduire les coûts thermiques, environnementaux et sociaux engendrés par les activités anthropiques. Deux solutions pour y parvenir : réduire la production de déchets et améliorer leur traitement.

En Occitanie, 55% des 3,9 millions de tonnes de déchets collectés sont des ordures ménagères. La production de déchets par habitant est plus élevée dans les départements des Pyrénées-Orientales, de l’Ariège et de l’Aude. Cela s’explique par leur forte attractivité touristique. En moyenne, 568 kg/an/habitant sont collectés en 2021 (de 474 en Haute-Garonne à 684 dans les Pyrénées-Orientales). En France métropolitaine, ce sont 547 kg/an/habitant qui sont collectés.

Entre 2014 et 2020, le volume de déchets dangereux est relativement stable en Occitanie. Pour traiter ces déchets, l’Occitanie dispose de 35 installations de traitement et pré-traitement. Beaucoup sont implantées près du littoral. Les déchets non dangereux sont envoyés dans des centres de tri et de stockage. En Occitanie, 46% des ordures ménagères résiduelles sont traitées par incinération en 2020.

Autour du thème de l’urbanisme

Objectif : Infrastructures résilientes et innovation

Encourager l’essor résilient et durable des infrastructures, de l’industrialisation et de l’innovation doit permettre de faire reculer la pauvreté et d’améliorer la qualité de vie, avec un impact mineur sur l’environnement. Pour y parvenir, il faut favoriser l’innovation et la recherche scientifique avec des moyens financiers, technologiques et techniques.

Le déploiement des voitures moins polluantes aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l’air. Un objectif important car le transport contribue pour plus de la moitié aux émissions de CO2. En 2021, les véhicules hybrides rechargeables ou électriques représentent 19,5% des immatriculations en Occitanie, soit presque 2 immatriculations sur 10. En France métropolitaine, cette proportion est de 18,3%. Le nombre d’immatriculations pour ces véhicules progresse plus fortement en Occitanie qu’en France métropolitaine.

L’Occitanie est la première région française pour la part du produit intérieur brut consacré à la Recherche et au Développement. Dans la région, l’effort de recherche est stable au cours des années 2000 et supérieur à la moyenne française. Il varie entre 3,5 et 3,7% du PIB depuis 2007. En France, l’effort de recherche est plutôt situé entre 2 et 2,3% du PIB durant cette même période.

Objectif : Villes et communautés durables

En Occitanie comme en France, le dynamisme démographique est porté par les grandes aires d’attraction des villes. Ici l’enjeu est de faire face aux défis posés par l’urbanisation en offrant à tous des opportunités d’emploi, un accès aux services de base, au logement et au transport, tout en réduisant les impacts environnementaux et en améliorant l’utilisation des ressources.

Entre 2011 et 2021, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a augmenté de 8,4% en Occitanie, dont +6,1% sur le littoral. Celle-ci est plus marquée en périphérie des villes. Ce constat est sans doute lié à la présence de l’autoroute qui dessert celles-ci.

Les déplacements domicile-travail sont partie intégrante de l’aménagement du territoire et des politiques de réduction de la pollution de l’air. En Occitanie, 78,5% des actifs utilisent la voiture pour se rendre au travail. Ils parcourent en moyenne 9,6 km pour une durée de 13 minutes. Si la distance s’est allongée de quelques centaines de mètres, la durée passée sur la route est identique. L’utilisation du vélo pour se rendre au travail se développe, en particulier dans les pôles urbains. En Occitanie, 2,6% des actifs vont travailler à vélo, contre 2,3% en France métropolitaine.

La qualité de l’air s’améliore en Occitanie. Les émissions des principaux polluants atmosphériques s’établissent à 105.000 tonnes en 2019. Elles diminuent d’environ 30% entre 2008 et 2019. L’émission des principaux polluants atmosphériques baisse dans tous les départements d’au moins 20% entre 2008 et 2019. Cependant, les zones situées à proximité des principaux axes routiers, notamment dans les deux principales agglomérations de la région, sont exposées à des concentrations en NO 2 au-delà des valeurs limites pour la protection de la santé.

Et le thème faune et flore

Objectif : Vie aquatique marine

Les écosystèmes marins doivent bénéficier d’un cadre permettant une gestion durable. Ils doivent également être protégés des effets indésirables résultant des activités humaines. Avec la présence de quatre océans, la France fait figure d’exception. La Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral donne un cadre de référence aux politiques publiques dans ce domaine. En Occitanie, 13 sites Natura 2000 sont pensés pour préserver la biodiversité. La réserve naturelle de Cerbère-Banyuls est également protégée. Dans le golfe du Lion, tous les départements du littoral sont associés aux aires marines protégées.

Objectif : Vie terrestre

En lien avec le précédent, cet objectif vise à mettre en place une gestion durable des écosystèmes terrestres en préservant la biodiversité et les sols et en limitant les impacts du changement climatique. Les Plans Nationaux d’Action (PNA) sont des outils stratégiques utilisés pour assurer la conservation ou le rétablissement des espèces menacées. Au niveau national, l’Occitanie assure la responsabilité des PNA pour neuf espèces dont l’aigle de Bonelli, l’ours, le desman ou encore le lézard des Pyrénées. Plus d’un quart des espèces protégées en France sont présentes en Occitanie.

Sur ses 7.341.200 hectares, l’Occitanie en comprend 3.761.367 de territoires agricoles et près de 30% de couvert forestier. Seul le littoral se démarque avec une majorité de cultures permanentes. Entre 2012 et 2018, la part des territoires artificialisés a augmenté de 2,4%. Les zones Natura 2000, évoquées précédemment, couvrent 18,5% du territoire régional. L’Occitanie abrite plus de 300 km2 de réserves naturelles.