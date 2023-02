Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, passation de présidence entre Delga et Aragonès

Pere Aragonès a annoncé qu’il prenait la relève de Carole Delga dans le but de travailler ensemble sur une problématique qui touche particulièrement les trois territoires de la région : le changement climatique. Le président catalan a rappelé qu’il s’agit «d’un défi mondial» mais qu’il est nécessaire d’y apporter «une réponse commune». Le chef de l’exécutif catalan a rappelé qu’il faudra combattre ensemble «les déchets déversés dans la mer». Un autre des défis que devra relever Pere Aragonès est la transformation du modèle productif pour l’amener à être «plus durable, résilient et neutre en carbone».

Il a également rappelé qu’en 20 ans d’existence, l’Eurorégion était devenue l’écosystème le plus important du sud de l’Europe qui attire investissements et talents. Pour le Catalan, il faut que ce chemin parcouru contribue à un modèle de production plus durable et à l’approche sociale.