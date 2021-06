Festival I El viaje de Vuelta a Casa Musicale

Ida Y Vuelta est l’un des grands festivals de Perpignan. Avorté l’an dernier pour cause de Covid, il fait son grand retour pour 2021. Nouveau fonctionnement. Nouveau nom. Mais toujours gratuit et coloré. Ida y Vuelta mue en La Vuelta. Le rendez-vous est donné à la Casa Musicale les 1, 2, 3, 7, 8, 9 et 10 juillet prochains. Présentations de cet incontournable perpignanais qui lance la saison des festivals qui nous ont tant manqué en 2020.

Ida Y Vuelta Festival musical à la Casa Musicale de Perpignan. Ida Y Vuelta lance traditionnellement la saison des festivals.

♦ La Casa : “En fait, on n’était jamais partis, on était juste en embuscade”

Dans un communiqué, la Casa Musicale – organisatrice du festival – recentre les priorités après toute une année de manque et de frustration : “En fait on n’était jamais parti, on était juste en embuscade, les pieds calés dans les starting-blocks, prêt à dégainer un bout de scène, une sono et des spots pour redonner aux musiciens de la région leur seule raison d’être : une scène et du public. Et bien voilà c’est fait !“

La Casa Musicale promet le grand cocktail culturel et pratiqué depuis 1997 à Ida y Vuelta : “Les 1, 2, 3 et 7, 8, 9 et 10 juillet ça va jouer, chanter, danser. Du rock, du rap, de la pop, du blues, de la salsa, de la rumba catalane, de la chanson, de la danse hip-hop, du classable et de l’inclassable, et même un spectacle pour trois acteurs et une pelle mécanique”.

Et de synthétiser : “Bref, un gros désordre musical sans lequel rien ne serait vraiment à sa place. Enfin un peu de bruit après de longs mois de silence“. La Vuelta propose un programme avant tout local, varié et pour tous les goûts ; mais justement, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour découvrir et se laisser porter par le festival ?

♦ Côte à côte des grands noms, des pépites, des jeunes talents

Le principe est simple : les concerts s’enchaînent le soir, sur l’unique scène, à partir de 20 heures 30. Et les ateliers made in Casa Musicale – tenus toute l’année par les animateurs de la structure culturelle perpignanaise – feront leur show dès 19 heures. On peut citer les représentations de :

Côté concerts on retient les noms très rock’n’roll des Limiñanas (2 juillet), Morpheus (1er juillet), Will Barber (9 juillet), Hide (1 juillet) et Electric Octopus Orchestra (8 juillet). Pas de jaloux avec le rap et les artistes locaux Skow (2 juillet), Sinya (9 juillet), GrosMo (7 juillet). Sans oublier 100 Grammes de Tetes (1er juillet); Paco & Nico (2 juillet); Los Graciosos (7 juillet) ; N3rdistan (7 juillet); Supamoon (8 juillet); Jose Del Bandolero (9 juillet). Et de belles découvertes avec Zykatok (1 juillet); Speak Box (1 juillet); Putan Club (2 et 8 juillet); Pneumatic Serenaders (2 juillet); Otro Mundo (7 juillet); Why No? (7 juillet); Ayaka (8 juillet); Papito Collective (8 juillet); Les Madeleines (9 juillet).

♦ Block Party et Soul Train : le grand retour

Ida y Vuelta rime avec l’incontournable Block Party. Ce batlle hip-hop international dans lequel s’affrontent des groupes de cinq Bboys et Bgirls. La Casa Musicale la promet bel et bien cette année Covid +1; et avec sa même ambiance survoltée, apportée par Hassan Monkey et Maleek aux micros, et DJ Taj Mahal aux platines.

Le rendez-vous est donné le samedi 3 juillet avec huit équipes (Bgirl international, Algérie, France, Espagne, Brésil, Italie, Belgique, Allemagne). Le Battle sera jugé par Lawarry, Lussy Sky et Sarah Bee. Et il sera pour la première fois streamé en direct sur les réseaux sociaux. La soirée commencera à 19h avec les performances des graffeurs.

La Vuelta se conclura le samedi 10 juillet avec un des événements propres à la Casa Musicale : la soirée Soul Train. Un seul mot d’ordre : “Lose yourself to dance” dans le décor des années 70 des Jackson Five et Don Cornelius. Attention à ne pas oublier le bon dress code. Toutes les informations sur le festival La Vuelta et sa programmation ici.

// Sur le même thème :