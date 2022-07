Du 8 au 15 juillet, le parc du village de Planèzes accueille le festival « Les Musicales de l’Agly ». Plusieurs concerts seront donnés dans une ambiance familiale et bon enfant. Une restauration sur place sera possible.

La 4e édition de la Fête de la Nature et des Littoraux aura lieu dans toute la France du 7 au 10 juillet. Ce festival a pour objectif de sensibiliser le public aux enjeux de la mer et des littoraux. À Sainte-Marie-de-la-Mer , plusieurs évènements sont prévus. Le 7 juillet, une grande opération de nettoyage de la plage est organisée. Le 8, le public pourra découvrir les dunes à travers un jeu de piste. Le samedi, un atelier de peinture sur galet se tiendra au Complexe Oméga.

Le 23 et 24 juillet, c’est le Prades Rock Kustom Show. Pendant deux jours, rock et deux roues s’installent à Prades. Plusieurs stands s’installeront dans les rues. Il sera même possible de se faire tatouer.

Le 29 et 30 juillet aura lieu la 1ère édition du festival Coblíssim à Céret. Plusieurs concerts seront donnés gratuitement dans le parc du château d’Aubiry.