Que faire pour le 31 décembre dans les Pyrénées-Orientales ?

Le réveillon du 31 décembre se passera en plein air. Bodegas, espace de restauration, sardanes, DJ animeront les rues et la place du village, sans oublier le traditionnel feu d’artifice.

Les feux d’artifice sont habituels dans la ville de Collioure : pour la Saint-Jean, le 14 juillet , pour la Saint-Vincent… Cette année, la Saint-Sylvestre pourra s’ajouter à cette liste. Les festivités, sur le thème de la fête foraine, débuteront dès 19h dans la capitale de l’anchois avec le discours du maire suivi d’un apéritif. Le public pourra ensuite se restaurer et profiter des fanfares, des pistes de danse, des bodegas en attendant le feu d’artifice tiré à minuit.

Argelès-sur-Mer prévoit de passer le cap de la nouvelle année avec une programmation très riche et festive. Dès 19h et jusqu’au bout de la nuit, des DJ seront présents pour animer le dancefloor situé en bord de mer. Impossible de rater le passage à 2023 avec le feu d’artifice, tiré depuis la plage, à minuit pile. Le lendemain, le 1er janvier, les plus courageux sont attendus à 11h pour le traditionnel bain du Nouvel An. Un concert d’Etat Soeur, un groupe de rock, sera donné à partir de 21h.

Le Barcarès

Le village de Noël du Barcarès voit les choses en grand pour le Nouvel An. Pour se préparer aux festivités, les enfants pourront se faire maquiller gratuitement de 15h à 18h. À 19h, le dernier repas de 2022 se partagera en famille, entre amis, entre voisins ou avec de nouvelles connaissances. Un feu d’artifice haut en couleur, qui ravira petits et grands, sera tiré à minuit pile. Le 1er janvier, place à la tradition avec le bain du Nouvel An. Les participants sont encouragés à venir déguisés.

Céret

Pour clôturer les festivités de Noël ainsi que l’année 2022, il faudra garder le rythme à Céret. La place Picasso sera animée de 12h à 2h ! Au programme : bodegas, restauration festive avec des spécialités à la truffe, du canard, des huîtres, de la charcuterie ibérique et des fromages, sans oublier des concerts de Maxxximus, Els Delais et DJ Romain Lopes.

Font-Romeu-Odeillo-Via

Le 31 décembre se célébrera au bar Le Maillol à partir de 22h. Animée par DJ PRZ, la soirée comprend champagne, consommations et cotillons. Elle est réservée aux plus de 18 ans. Le bar Le Dahu organise aussi une soirée pour le réveillon du Nouvel An. C’est une soirée blanche animée par DJ Mag3nta durant laquelle les cotillons seront de sortie.

Les Angles

Pour la dernière soirée de l’année, la station invite le public à assister à la descente aux flambeaux organisée par l’école de ski français dès 19h. Vin et chocolat chaud seront offerts. Ensuite, un feu d’artifice sera tiré pour fêter l’arrivée de 2023. La soirée festive se poursuivra avec un DJ. Pour l’occasion, le parvis de la mairie se transformera en discothèque.

Perpignan

Plusieurs restaurants de la cité catalane proposent des menus spéciaux pour le 31 décembre.