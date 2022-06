« Partir en Livre » revient cet été : programme et sélection jeunesse des libraires catalans

Pour la librairie Torcatis :

Albums :

• Panique dans l’océan de Kate Read -Kaleidoscope pour 3 ans et +

• Au pays des Cauchemars de Peggy Nille – Actes sud junior pour 4 ans et +

• Oscar et Albert de Chris Naylor-Ballesteros – Kaleidoscope pour 4 ans et +

• Je t’aime, Bleue de Barroux – Kaleidospope pour 4 ans et +

• Tombée du ciel de Terry Fan et Eric Fan – Little Urban pour 5 ans et +

• Mon passage secret de Max Ducos – Sarbacane pour 7 ans et +

Documentaires :

• Les pieds dans la terre : cinq histoires de paysans de Claire Lecoeuvre et Arnaud Tetelin – Des Elephants pour 6 ans et +

• Le transsibérien – Départ immédiat pour l’autre bout du monde d’Aleksandra Litvina et Anna Desnitskaya – Rue du monde pour 8 ans +

Romans :

• Punkette & Poupoune ; les samedis z’électriques de Benoit Minville – Sarbacane pour 8 ans et +

• Maydala express de Davide Morosinotto et Pierdomenico Baccalario – École des loisirs pour 10 ans et +

• Une dose de Rage d’Angéline Boulley – Nathan pour 13 ans et +