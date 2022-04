La Nuit européenne des musées a été créée dans le but de proposer une expérience muséale insolite. Lorsque la nuit est tombée, les musées se veulent plus intimistes et les sens des visiteurs sont en éveil. Les œuvres se montrent alors plus calmes ou plus inquiétantes. Cet évènement souhaite attirer de nouveaux publics, ceux qui n’osent habituellement pas pousser la porte d’un musée, ceux qui n’ont pas le temps ou pas les moyens. C’est aussi pour éviter toute discrimination économique que les visites sont presque toutes gratuites.