Parmi ces 52.130 personnes, 6.320 avaient moins de 25 ans, 29.630 entre 25 et 49 ans et 16.180 plus de 50 ans. Comme pour la seule catégorie A, les 25-49 représentent la majorité des demandeurs d’emploi dans le département. Toutefois, ce sont également les 25-49 ans qui enregistrent la baisse la plus importante : – 2,7% sur un trimestre et -9,6% sur un an. Celle-ci est plus marquée sur les hommes.

25.440 hommes et 26.690 femmes sont demandeurs d’emploi en catégorie A, B et C dans les Pyrénées-Orientales. Pour les hommes, la diminution est de 2,8% sur un trimestre et de 8,9% par rapport à l’année dernière. Pour les femmes, la diminution affiche -1,5% comparativement au premier trimestre 2022 et -7,1% par rapport aux chiffres de l’année précédente.

Pour les 50 ans et plus, la diminution est plus timide. Elle est de -1,3% sur un trimestre et de -4,1 par rapport au même trimestre de l’année 2021. Chez les moins de 25 ans, le nombre de demandeurs d’emploi de catégories A, B et C diminue de 1,7% sur un trimestre et de 9,5 par rapport à l’année dernière.

Avec l’ajout des catégories B et C, quelques situations se modifient. En effet, pour les 25-49 ans et pour les 50 ans et plus, les hommes sont minoritaires. Cela signifie donc que les femmes de ces deux classes d’âge sont plus nombreuses à exercer une activité tout en étant à la recherche d’un emploi.