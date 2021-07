Moins de demandeurs d’emploi dans les Pyrénées-Orientales au 2e trimestre 2021

Les départements ne sont pas tous égaux face à cette baisse. Sur le trimestre, les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A se situent entre -3,3% en Ariège et +4,5% en Lozère. Sur un an, les évolutions sont beaucoup plus marquées et varient entre -18,4% dans les Hautes-Pyrénées et -8,8% dans le Tarn-et-Garonne.

Au niveau régional, l’Occitanie enregistre une diminution de 13,1% du nombre d’inscrits tenus de rechercher un emploi au sein de la catégorie A. C’est moins qu’à l’échelle nationale où la baisse est de 15,3%. Sur l’ensemble des inscrits tenus de rechercher un emploi, catégories A, B et C confondues, la diminution est plus timide : -1,5% au niveau de la région, -2,1% en France métropolitaine.

Les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C se situent entre -1,5% dans les Pyrénées-Orientales et +4,5% dans les Hautes-Pyrénées sur le trimestre, entre -4,9% dans les Hautes-Pyrénées et +1% dans le Tarn-et-Garonne.

Le schéma observé dans les Pyrénées-Orientales concernant les différences entre les catégories d’âge des demandeurs d’emploi en catégories A, B et C se reproduit au niveau régional. Chez les moins de 25 ans, la baisse enregistrée sur un an culmine à 4,9%. Elle est de 2,2% pour la catégorie des 25-49 ans. Pour les plus de 50 ans, l’évolution des demandeurs d’emploi est en hausse de 1,7%. Aucune différence notable à relever entre les femmes et les hommes.