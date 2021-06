Petits écrans | L’adoption homoparentale à travers “Le Roman de Renan”

Diffusé le 15 juin sur France 2, ce documentaire revient sur l’histoire d’un couple d’hommes qui voit enfin son rêve d’adoption devenir réalité. Réalisé par Anne Gintzburger, “Le Roman de Renan” fonctionne comme un journal intime.

♦ Le Roman de Renan – Le Synopsis

Après des années de combat, de patience et d’amour, Philippe et François vont enfin devenir pères. Au Brésil, un enfant de 10 ans les attend, il s’appelle Renan. Ce film raconte le chemin de ce couple d’hommes, dont le désir d’enfant a été mis à rude épreuve. Récit singulier et inédit, “Le Roman de Renan” raconte l’adoption telle qu’elle a été vécue ; simultanément par l’enfant et par ses parents. Pour Renan et pour ses papas, la route est longue pour réussir à devenir une famille.

Le Roman de Renan © Chasseur d’Étoiles

♦ Des moments de doute…

“Le Roman de Renan” est un livre ouvert dans lequel parents et enfant expriment leurs doutes. Philippe et François avouent qu’ils ont “parfois désespéré mais jamais renoncé”. Face caméra, Philippe déclare “c’est un OVNI qui arrive dans ta vie, sauf que tu ne l’as pas mis au monde […] et c’est ton enfant”. Il confie avoir du mal le temps qui passe, car il est impossible de rattraper les dix premières années de Renan. C’est pour lui, le plus grand problème lors de l’adoption d’un enfant grand. Il sait également qu’une partie de la vie de son fils restera inconnue ; mais que ce sont des instants qui lui appartiennent.

Le Roman de Renan © Chasseur d’Étoiles

… balayés par les moments de joie

Au moment de l’adoption officielle devant le juge, Philippe dit à Renan : “tu as dit oui pour nous adopter, tu portes désormais notre nom, tu es notre fils et nous voilà enfin pères” ; comme si le fait de passer devant le juge rendait cela plus concret et plus réel. Lors d’un rendez-vous semestriel avec Marisa Maia Drumond et Jean-Marie Brémaud, deux membres de l’association COFA (COnfédération Française pour l’Adoption), François admet que l’adoption avec Renan était “une évidence” ; Philippe confie qu’ils sont tous les trois “attachés” ; et Renan, que “la vie est belle”. Marisa Maia Drumond témoigne “Renan a été acteur de son adoption, il a voulu être adopté par ces parents-là”.

Le Roman de Renan © Chasseur d’Étoiles

Pour le premier anniversaire de l’adoption, la famille décide de partager un gâteau sur la plage. Renan demande où sont ses cadeaux, Philippe et François lui montrent le gâteau en lui disant “notre cadeau à nous c’est toi”. Dans les derniers instants du documentaire, Renan interviewe ses parents. À la question “Comment vous sentez-vous avec moi ?”, François répond “c’est comme si toute ma vie il m’avait manqué un petit morceau de moi, et que ce petit morceau de moi c’est toi, donc aujourd’hui je suis complet parce que tu es là”. Et Philippe se sent “complet, plein de lumière, un peu dans l’inconnu aussi mais aux anges”. Lorsque François demande à son fils comment lui se sent, il répond “je me sens allègre, protégé, bien”.

Le Roman de Renan © Chasseur d’Étoiles

♦ Pourquoi la rédaction vous le conseille ?

Ce documentaire sur l’adoption se démarque des autres pour plusieurs raisons. On suit le parcours d’un couple homoparental qui accueille un enfant grand, ce qui reste peu diffusé. “Le Roman de Renan” est également unique car il montre le point de vue de Philippe et François, les parents, mais également celui de Renan, l’enfant adopté. Parents et enfant sont touchants et construisent, à leur rythme, leur famille.

♦ Ils font l’actualité des documentaires…

