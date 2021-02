4 idées de balades hors des sentiers battus pour vos vacances dans les Pyrénées-Orientales

– Cet itinéraire forme une boucle et démarre au Jardin d’hiver à la sortie de Vernet-les-Bains en direction de Casteil. Le sentier est très bien balisé.

– Pour partir à point, munissez-vous du PDF de randonnée en accès libre sur le site de l’office de tourisme des Pyrénées-Orientales.

– Ce sentier semi-ombragé et se réalise toute l’année, aussi bien l’été que l’hiver. Le petit plus ? Ne ratez pas la période du Mimosa, croyez-moi, ça vaut le détour.

– Pour plus d’informations sur la randonnée du Pic de l’Alzina, direction le site de KikiMagTravel.