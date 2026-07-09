Retour chez soi après l’incendie : les bons gestes pour éviter d’être intoxiqué

À la suite des évacuations liées aux incendies, les habitants retrouvent peu à peu leurs habitations. Afin de se prémunir d’éventuels risques sanitaires et d’intoxications, la préfecture des Pyrénées-Orientales dresse une liste de mesures de protection.

Des gestes simples, mais essentiels. Les habitants des 27 communes évacuées dans les Pyrénées-Orientales à la suite de la propagation de l’incendie de Trévillach commencent à pouvoir rentrer chez eux. Les habitants de Taulis, Taillet, Arboussols, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Llauro, Oms, Montalba-le-Château, Montauriol, Sainte Colombe-de-la-Commanderie, Tarerach et Tordères ont pu retrouver leur domicile mercredi.

Ce jeudi, les évacués de neuf autres communes peuvent retourner chez eux, à partir de 18h : Ille-sur-Têt, Bouleternère, Rodès, Vinça, Joch, Castelnou, Camélas, Caixas et Calmeilles.

En revanche, en raison de l’existence de points chauds et de zones actives, six dernières communes situées sur le piémont du massif des Aspres restent toujours inaccessibles : Rigarda, Saint-Michel-de-Llotes, Casefabre, Glorianes, Boule-d’Amont et Prunet-et-Belpuig.

Avant de boire, laisser couler l’eau

Premier réflexe à adopter : purger les canalisations. Les habitants sont invités à laisser couler les robinets intérieurs pendant deux minutes avant d’utiliser l’eau pour boire, préparer les aliments ou faire leur toilette. L’eau ainsi écoulée peut toutefois être récupérée pour d’autres usages domestiques, comme le nettoyage.

Dans la maison : pas d’aspirateur et masque FFP2

À l’intérieur des habitations, la présence possible de cendres, de suies ou de poussières impose aussi quelques précautions. Avant de nettoyer, il est conseillé de porter des gants pour éviter tout contact direct avec ces résidus. Les personnes vulnérables et les femmes enceintes doivent, elles, privilégier le port d’un masque FFP2. Cette protection est également préconisée en cas de fumerolles.

La préfecture appelle par ailleurs à aérer largement les pièces avant toute intervention. En revanche, certains gestes sont à proscrire : aspirateur, souffleur, nettoyeur haute pression ou balayage à sec. Ces méthodes risquent de remettre les particules en suspension dans l’air.

Les sols doivent plutôt être lavés avec une serpillière humide, tandis que les meubles et objets peuvent être nettoyés à l’aide de chiffons ou de lingettes humides. Après chaque opération, un lavage soigneux des mains à l’eau et au savon reste indispensable.

Denrées : laver fruits et légumes, éviter les oeufs du poulailler

Les produits du jardin doivent également faire l’objet d’une vigilance particulière. Les fruits et légumes doivent être lavés abondamment avant d’être consommés. Les légumes-racines et les tubercules doivent être épluchés. Dans les secteurs où l’eau du robinet fait l’objet de restrictions, ce lavage doit être effectué avec de l’eau embouteillée.

Par principe de précaution, les autorités déconseillent aussi de consommer les œufs issus de poulaillers particuliers ou d’élevages familiaux situés à proximité des zones touchées par les flammes. Les œufs vendus en magasin sont à privilégier.

Une aide psychologique disponible

Au-delà des risques sanitaires, les incendies peuvent laisser des traces psychologiques importantes chez les personnes évacuées ou sinistrées. Des cellules d’urgence médico-psychologique, composées d’infirmiers, de psychiatres et de psychologues, sont mobilisées dans les centres d’hébergement de Thuir, Le Soler, Canohès et Prades.

Les personnes qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement, ou obtenir davantage d’informations, peuvent contacter la cellule d’urgence médico-psychologique (04 68 84 68 20).

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