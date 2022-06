Saint-Jacques écrit par ses habitants l Nick Gimenez raconte son quartier

« On est restés ensemble toute une vie. Depuis son départ, je passe mes journées au cimetière . Elle ne descendait jamais de la maison pauvrette. Elle ne laissait monter personne pour éviter le covid, et finalement elle l’a quand même attrapé. Comme elle était fragile, elle est partie en 1 semaine ». La voix du patriarche se brise, « je lui parle beaucoup. Tous les soirs, je lui parle. Je vais au cimetière et je lui parle des heures. Je ne fais rien sans elle « . Aujourd’hui Nick vit avec l’un de ses deux fils. « J’ai deux fils et trois filles, nous avions quatre filles, nous en avons perdu une.

« Ma mère est née à Figueras, à Perpignan elle prêtait des sous avec des intérêts, et mon père à Millas, ses parents venaient d’Andalousie. Moi je suis né au Vernet, à côté du cimetière. La famille de ma femme était de Tarragona. Elle, était née à Saint-Jacques. On s’est mariés en 1958 et on est restés 53 ans ensemble ». Décédée du covid le 16 septembre 2021, Nick a du mal à l’évocation de cette nouvelle vie sans sa compagne de route.

Mes deux fils travaillent, un à la mairie et le second aux Nouvelles Galeries. Mes filles sont mères au foyer ». Nick nous raconte son entrée dans les services de la mairie de Perpignan et son installation à Saint-Jacques. « J’ai travaillé 37 ans à la mairie. Au tout début, je ne voulais pas, mais quand je me suis marié, j’ai finalement accepté d’y rentrer. D’abord je m’occupais du comité des fêtes. Et en 1992 Jean-Paul Alduy m’a nommé à la propreté de Saint-Jacques. Quand je suis arrivé, j’ai tout de suite cherché à rendre Saint-Jacques plus propre.

J’ai choisi un responsable pour chacune des rues. Et chaque mois on faisait une petite réunion qui se terminait par un petit apéritif. Cette convivialité nous manque aujourd’hui. J’ai géré la propreté pendant 15 ans. En 1992, c’était très très sale, et en 6 mois, il n’y avait plus un papier par terre. Il y a une façon de travailler. Il faut aller au contact des gens« .