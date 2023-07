Occitanie : quels enseignements tirer de la consultation citoyenne sur la santé ?

Du 13 février au 31 mars 2023, l’ARS Occitanie a, pour la première fois, invité les 6 millions d’habitants de la région à s’exprimer sur leur santé dans le cadre d’une consultation citoyenne ouverte à tous.

Pour compléter cette démarche, des ateliers sur des thématiques de santé ont été organisés au sein de la région du 16 mars au 16 avril 2023. Quel bilan tirer de cette consultation citoyenne ? Pour l’ARS Occitanie, ces paroles de citoyens participent aux priorités de sa politique régionale de santé. Preuve en est, les résultats ont été intégrés aux travaux pour établir le prochain Projet régional de santé 2023-2028.

La parole est donnée aux citoyens

25.000 visiteurs ont consulté la plateforme jeparticipe.occitanie.ars.sante.fr aux dates d’ouverture. Parmi eux, 8.238 ont rempli l’ensemble du questionnaire. Ce sont en majorité des femmes, qui ont entre 35 et 59 ans, et qui sont en activité. Tous les territoires d’Occitanie sont représentés, bien qu’une présence relativement forte des territoires ruraux soit constatée. Les participants à cette enquête mettent en lumière une large diversité des situations de vie qui impactent les questions de santé au quotidien. Il s’agit de personnes avec un enfant en bas âge, de personnes seules, en situation de handicap, d’aidants familiaux…

En ce qui concerne les ateliers de proximité, le but était de venir à la rencontre de publics spécifiques, c’est-à-dire des adolescents, des personnes en situation de handicap, un public vulnérable… Au total, entre les réponses aux questionnaires et les échanges durant les ateliers, cette première consultation citoyenne a permis de recueillir plus de 22.000 contributions concrètes. Cette participation non négligeable montre que l’accès aux services de santé est la préoccupation n°1 des habitants d’Occitanie. Les besoins de santé sont essentiels dans la région.

Vous et la santé : un sentiment de bien-être personnel en contradiction avec une préoccupation sanitaire régionale

61% des 8.238 répondants ont jugé que leur état de santé physique était « bon » ou « très bon » et 59% que leur état de santé psychologique était « bon » ou « très bon ». Un bilan plutôt positif qui s’inverse lorsque les participants sont invités à s’exprimer sur l’état de santé de l’Occitanie ou près de chez eux. En effet, 49 % estiment que la santé va « mal » en Occitanie et 60 % qu’elle va « mal » près de chez eux. Si les participants se considèrent plutôt en bonne santé, ils s’inquiètent pour celle de la région.

Infographie © ARS occitanie

Ils sont nombreux à pointer du doigt les changements concernant l’accès aux soins ces dernières années. 86,8% confient avoir eu des difficultés d’accès à des professionnels de santé. Une proportion très importante appuyée par la volonté pour un grand nombre d’habitants d’accéder facilement aux soins. 73,5% jugent qu’il est essentiel d’accéder facilement aux services de soins pour un problème de santé ponctuel, aussi bien pour eux que pour leurs proches. Ils sont aussi 46,1% à souhaiter pouvoir compter sur des professionnels qui se coordonnent entre eux pour organiser leur parcours de santé.

En ce qui concerne leurs besoins en matière de santé, 81,6% demandent à rencontrer des professionnels qui prennent le temps de leur transmettre des informations et de leur expliquer. Ils sont aussi 57,8% à vouloir accéder à davantage d’informations pratiques.

Une forte attente sur l’accès aux soins et la coordination médicale

L’accès, la continuité et la coordination des soins sont la priorité n°1 des citoyens d’Occitanie. Ils sont nombreux à exprimer les difficultés rencontrées dans l’accès aux soins de premiers recours ou spécialisés. Ces besoins sont surtout observés dans les territoires ruraux les plus isolés. Les répondants, notamment ceux rencontrés lors des ateliers, mettent l’accent sur les délais d’attente, la difficulté à retrouver un médecin traitant ou encore les contraintes liées à l’éloignement géographique.

Ils ont proposé diverses solutions telles que le déploiement des maisons de santé, le renforcement du rôle des pharmaciens et de l’accès aux paramédicaux, la mise en place d’un dispositif humain pour aider, conseiller et orienter ou encore la coordination entre professionnels de santé.

Vers une relation patient-soignant repensée ?

Les participants ont tenu à souligner leur envie de faire évoluer la relation entre soignants et patients. Ils regrettent la dégradation de la qualité des relations humaines dans la santé, suite à un manque de temps et d’écoute. Les habitants d’Occitanie déplorent des consultations trop rapides, une prise en charge déshumanisée et un manque de communication entre patients et soignants.

Ils ont, là aussi, proposé diverses solutions notamment l’élaboration d’un parcours de soin établi dans une relation de confiance. Les patients ont besoin de se sentir écoutés par les professionnels de santé. Ils aimeraient que ceux-ci soient mieux formés à prendre en considération l’expérience du patient face à sa maladie et ses difficultés.

Agir pour sa propre santé et celle des autres

Les habitants d’Occitanie veulent devenir acteurs de leur santé et de celle de leurs proches. Ils considèrent qu’agir sur leur environnement de vie peut être bénéfique sur leur santé. Ils aimeraient un meilleur accès à la médecine douce et à des infrastructures sportives en dehors des villes et pensent aussi qu’il est important d’éduquer dès le plus jeune âge à prendre soin de soi.

Les solutions proposées sont diverses : réinviter l’espace public en créant des espaces végétalisés dans les villages et en maintenant un cadre de vie agréable, développer l’accès à la pratique sportive pour tous, intégrer les questions de prévention chez les intervenants du secteur social, reconnaître les médecines alternatives ou encore organiser des ateliers de prévention, soutenir les associations et refondre la relation soignant/soigné.