Science, modernisation, valorisation du métier : les 3 axes d’une pêche durable ?

Pour profiter d’une pêche durable, il est important de moderniser la filière. Parmi les actions proposées, celle de favoriser le renouvellement de la flotte de pêche est la plus importante. En effet, les professionnels souhaitent travailler avec des navires plus propres, plus sûrs et plus attractifs. L’objectif est d’avoir 25% de navires de pêche modernes et décarbonés en 2030. Cette action sera accompagnée par un développement des labels et des nouvelles pêcheries dans le respect de la pêche durable et par la valorisation des coproduits.