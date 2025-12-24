Le top 10 des sujets qui fâchent à aborder à table, spécial Pyrénées-Orientales

A Noël, il y a toujours un tonton énervé et des sujets qui fâchent. Pour pimenter votre réveillon Made in Perpignan vous a préparé son top 10 des sujets locaux à aborder (ou pas).

Les éoliennes en mer sont-elles trop visibles ?

Démesurées. Voilà sans doute le qualificatif le plus approprié, autant pour les éoliennes, que pour les opérations nécessaires à leur installation. Trois éoliennes géantes flottent depuis septembre 2025 au large du Barcarès et de Leucate. Visibles depuis la cote, elles font beaucoup parler. Alors une question pour animer les débats entre l’entrée et la dinde : destruction du paysage et anomalie écologique ou énergie verte et durable ?

Faut-il perpétuer la crèche de la mairie de Perpignan ?

Louis Aliot tient à sa crèche de Noël. Et vous ? Le maire de Perpignan s’engage chaque année ou presque dans un bras de fer à la fois religieux, politique et juridique. En 2022, la mairie avait été condamnée par le tribunal administratif à retirer la crèche montée dans l’enceinte de l’hôtel de ville sous 24 heures, conformément au principe de laïcité des institutions. En 2023 et 2024, Louis Aliot avait remis ça, en faisant monter la crèche cette fois sur la place de la Loge, devant la mairie. En 2025, la crèche revient mais dans un autre lieu (à quelques mètres seulement) : à la Loge de mer, bâtiment historique qui abritait l’office de tourisme municipal. La vraie question, finalement : à la fin du mandat de Louis Aliot, qui aura le plus bougé… la crèche ou la ligne rouge de la laïcité ?

Peut-on faire un Noël vegan ?

Foie gras, huîtres, dinde, chapon, saumon… Autant de classiques qui donnent l’impression qu’un réveillon sans plumes ni écailles tiendrait du blasphème gastronomique. Et pourtant, entre les légumes rôtis, les feuilletés malins, les faux-gras et les bûches sans beurre, certains affirment qu’un Noël vegan est non seulement possible… mais délicieux. Question à lancer à l’assemblée : est-ce le menu qu’il faut changer, ou nos traditions qu’il faut réinventer ?

Est ce que Céret a vraiment besoin d’un 4e pont ?

Malgré le rejet de la préfecture, le Conseil départemental et la ville de Céret continuent de porter un projet de nouveau pont pour enjamber le Tech. Objectif affiché et porté par les soutiens du projet : désenclaver la capitale du Vallespir, fluidifier la circulation et offrir une alternative aux axes existants. En face, on pointe l’impact écologique, l’artificialisation de terres agricoles et la transformation du paysage. Sans compter que les études montrent que la construction d’une nouvelle route entraîne presque toujours une hausse du trafic… On pourrait se demander si ce pont va relier deux rives du Tech, ou simplement deux visions irréconciliables du territoire ?

L’Usap à la dernière place en Top 14, c’est mérité ?

Chaque week-end, Perpignan retient son souffle et serre les dents… Après une première belle victoire à domicile contre Clermont, les Catalans espèrent pouvoir un jour regarder le classement le lundi matin et y voir autre chose que le bas de tableau. Entre les matchs “pas loin”, les occasions envolées et les fins de rencontre qui tournent souvent au scénario connu d’avance, l’USAP navigue cette saison en eaux (très) profondes. A qui la faute ? Débat à lancer entre le fromage et le dessert. On n’oublie pas de prendre une position tranchée et de s’y tenir, du type : Benjamín Urdapilleta est actuellement le meilleur 10 en activité.

Les PO vont-elles devenir la France moche ?

Les zones commerciales s’étendent partout en périphérie des agglomérations. Des zones pratiques pour faire ses courses, moins pour préserver l’âme des centres-villes. Alors, êtes-vous de ceux qui applaudissent le “dynamisme” de ces espaces commerciaux ? Ou bien de l’autre camp qui regrette les rideaux baissés dans les centres-villes ? A Perpignan, la polémique autour de l’arrivée de Cultura dans le bâtiment laissé libre par l’enseigne Decathlon a ravivé ce débat. En cause : l’absence de tout dossier déposé par Cultura auprès de la Commission départementale d’aménagement commercial. Le Président Macron a récemment déclaré vouloir en finir avec la ‘France moche’ des périphéries. D’accord avec lui ?

Est-ce qu’on a la gauche la plus bête du pays, dans le pays qui a la gauche la plus bête du monde ?

Opération autodestruction. En trois actes et en trois listes. D’un côté, Mathias Blanc pour Perpignan Autrement (PS-PC-L’après-Debout!). De l’autre Agnès Langevine, pour Place Publique, investie par la direction nationale du mouvement de Raphaël Glucksmann, malgré la préférence des militants locaux pour Olivier Romero. Et enfin, Mickael Idrac pour LFI-Génération.s-Les Ecologistes. Trois listes, donc. Trois propositions pour faire face au maire RN sortant, Louis Aliot ; et à une liste commune de la droite et du centre portée par Bruno Nougayrède. Question à lancer avec un digestif : « à force de se diviser pour exister, la gauche finit-elle par s’effacer toute seule ? ».

La chasse, loisir utile ou hobby sadique ?

La chasse déchaîne les passions et amène de nombreuses questions. Si les chasseurs s’estiment être les premiers écologistes de France, leurs opposants les qualifient allègrement d’alcooliques armés portés par la soif de tuer. La vérité est probablement quelque part entre les deux. Chez Made in Perpignan, on est allé participer à une battue, pour se faire une idée.

La sécheresse est-elle vraiment si grave ?

Depuis trois ans, le département fait face à des épisodes de sécheresse intense et répétés. Plusieurs villages sont régulièrement privés d’eau, le débit des fleuves inquiète, les nappes sont au plus bas… N’empêche, certains continuent à dire qu’il y a « toujours eu de l’eau dans les PO » et qu’il « faudrait arrêter avec ces histoires sécheresse ». Poser la question permettra de faire tomber les masques autour de votre tablée et d’identifier immédiatement les climatosceptiques assumés. A vous de voir ensuite ce que vous en ferez… N’hésitez pas à philosopher en leur demandant de quoi on manque le plus dans les Pyrénées-Orientales, d’eau… ou de lucidité ?

Est-ce que parler catalan est encore utile ?

Le catalan a-t-il encore une utilité, ou ne ferait-on pas mieux d’investir tout ce qu’on a dans l’anglais, LE vrai passeport du monde moderne ? Entre les défenseurs des filières bilingues et de la Bressola, qui rappellent que la langue fait partie du territoire, et ceux qui ne jurent que par l’efficacité globale-performante-compétitive, le débat vire souvent à un étrange concours de priorités. L’un dit “culture”, l’autre dit “CV”. À la fin, tout le monde dit “identité”, mais personne ne parle de la même. Reste la vraie question : faut-il vraiment choisir entre l’ouverture au monde… et la mémoire de chez soi ?