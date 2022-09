Un acord per crear sinergies entre els centres de memòria transfronterers dels exilis

Construït com a centre de preparació militar, el camp de Ribesaltes va arribar a convertir-se en centre d’internament per a estrangers no desitjats i per a les víctimes de les polítiques racials del règim de Vichy; així mateix, entre l’agost i l’octubre de 1942, també va ser un camp de deportació al camp d’extermini d’Auschwitz-Birkenau. Durant la seva última etapa de funcionament, el camp va esdevenir una zona de trànsit per a auxiliars estrangers de l’exèrcit francès i també un camp de reagrupament per a harkis.