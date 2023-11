Le savoir-faire des Pyrénées-Orientales s’expose au Salon du Made in France

Après la Foire de Paris au printemps dernier, c’est désormais au Salon du Made in France que les Pyrénées-Orientales seront fièrement représentées. Pour cette 11e édition qui se tiendra du 9 au 12 novembre 2023, 8 exposants du département partageront leurs savoir-faire et proposeront leurs produits locaux aux visiteurs.

Cette année, c’est la région Occitanie qui sera mise à l’honneur avec 93 exposants, et un stand Région de plus de 290 m2 qui accueillera 44 d’entre eux. Jeux, beauté, maison, mode, vêtement… Focus sur les 8 entreprises venues des Pyrénées-Orientales.

Alortujou : le retour de Gregory Bas au salon du Made in France

Grégory Bas de l’entreprise Alortujou avait déjà tenté l’aventure parisienne lors la Foire de printemps. Mais il avait confié avoir été déçu par cet évènement d’envergure loin des salons d’art et de créateurs auxquels il était habitué. Alortujou avait été sélectionné par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Occitanie pour représenter le département des Pyrénées-Orientales au Made in France. Un salon que Greg attendait avec impatience car plus conforme à ses cibles. Il sera installé au Village de l’Artisanat.

Les jeux en bois d’Alortujou s’adressent à tous les publics, des enfants aux seniors. Ils sont fabriqués dans un atelier à Céret et n’ont qu’un seul but : réunir la famille ou les amis pour partager des moments de jeux.

L’univers pour les bébés

L’entreprise Charles et Célestine sera également installée au Village de l’Artisanat. Elle aussi a été sélectionnée par la Chambre des Métiers de l’Artisanat du département. Marie-Pierre Gout conçoit des articles pour bébé : tapis d’éveil sensoriel, hochet, miroir, grelot… La mascotte de Charles et Célestine est Gaston le dragon, un doudou mesurant 2 m de long. Les créations sont toutes réalisées à partir de tissus Oekotex dans l’atelier de la créatrice, des créations dont la qualité est testée en laboratoire.

Les produits de beauté fabriqués dans les Pyrénées-Orientales

Certains entrepreneurs catalans sélectionnés pour le Prix Alfred Sauvy l’ont prouvé, les produits de beauté sont une valeur sûre dans les Pyrénées-Orientales. Les Laboratoires Roig auront un stand au salon du Made in France de Paris. Créateurs et fabricants français depuis 1972, les Laboratoires Roig conçoivent des produits de beauté naturels, bio et végans et haut de gamme à Perpignan qui se divisent en 3 gammes : Centella, leur gamme phare, Hydraflore et Sérénibio.

Une seconde marque de beauté sera présente à ce salon parisien : Yohera. Cette entreprise est le résultat de l’alliance de trois femmes qui avaient pour envie commune de créer de la beauté. Les produits proposés sont sains et fabriqués à base de bave d’escargot. Cela peut paraître surprenant, pourtant le mucus d’escargot possède des propriétés hydratantes, régénérantes et cicatrisantes pour l’épiderme. C’est un allié beauté qui a fait l’objet de nombreuses recherches scientifiques.

Brillantes et ses bijoux créés à Perpignan

Brillantes est un bar à bijoux original qui repose sur un principe : faire du neuf avec de l’ancien. Créer ou redonner vie à un bijou, telle est la volonté de cette entreprise familiale.

Sur son site France, la créatrice, écrit « J’ai créé Brillantes dans un esprit de mode (vraiment) durable. Je suis fière de vous proposer des créations sur mesure, personnalisables à la commande et à prix justes, tout en veillant à minimiser notre impact environnemental. » Les bijoux sont assemblés dans l’atelier à Perpignan et fabriqués à partir de matières de qualité supérieure, provenant uniquement de France.

Les vêtements, le linge de maison et les tissus

Les Toiles du Soleil sont une manufacture de toiles d’exception depuis 1897. Les toiles sont tissées et fabriquées sur les mêmes métiers que ceux d’autrefois grâce à une méthode transmise de génération en génération. Les toiles au mètre garantissent une grande liberté sur les usages : bagagerie, linge de table, accessoires de décoration…

Le département des Pyrénées-Orientales est aussi une terre de sport. C’est sans doute pour cette raison que la société LCS Groupe a décidé de créer Maillot Français, une entreprise qui confectionne des maillots de sport pour les particuliers à partir de tissu recyclé issu de déchets marins. Les maillots sont à la fois recyclés et recyclables. Tous les produits Maillot Français sont créés dans l’atelier de la société à Perpignan, de l’élaboration jusqu’à l’assemblage des pièces.

S’il fallait citer une chaussure en lien avec l’Occitanie, c’est bien sûr l’espadrille qui viendrait en tête de tout un chacun. L’entreprise Payote s’est lancée dans la fabrication d’espadrilles Made in France. Plus de 250 modèles sont disponibles, pour les femmes, les hommes et les enfants. Bien loin de la traditionnelle sandale catalane, Payote a voulu apporter sa touche de modernité avec des collections fun et décalées.