Législatives 4e circonscription l Carole Delga et Hermeline Malherbe aux côtés du candidat dissident du PS

En 2021, le binôme formé par Alexandre Reynal et Edith Peyral sur le canton 2 (Le Canigou) avait convaincu 12,58% des électeurs au premier tour et avait remporté le duel face aux candidats soutenus par Les Républicains. Car oui, lors des élections régionales et départementales, Carole Delga et Hermeline Malherbe, respectivement présidente socialiste de la Région Occitanie et du département des Pyrénées-Orientales avaient été réélues. Mais le scénario à la présidentielle ne fut plus le même. Jean-Luc Mélenchon et ses presque 22% de suffrages ont permis au candidat des Insoumis de tordre le bras des socialistes dont la candidate n’avait recueilli qu’un tout-petit 1,7% des votes.