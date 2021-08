Petits écrans | Les Afghans, sacrifiés au nom de la paix

Pour Ashley Jackson, spécialiste des négociations avec les talibans, “les talibans ne veulent plus être perçus comme des terroristes mais comme un vrai mouvement politique”. D’ailleurs, ils revendiquent la victoire militaire et affirment avoir conquis les cœurs et les esprits.

Dans leur accord de désengagement militaire, Américains et talibans évitent la question des droits humains. Le gouvernement et la société civile n’ont pas été conviés aux négociations à Doha. Les femmes non plus. Farahnaz Forotan, journaliste afghane déclare “l’accord entre les talibans et les Américains est une négociation, un échange. C’est un jeu politique dans lequel les femmes afghanes, le peuple afghan et les gens qui ont été tués n’ont aucune place”. Militante pour les droits des femmes, elle poursuit “les femmes ne doivent pas être les victimes de ces négociations de paix car les femmes ont été victimes de cette guerre”.