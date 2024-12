Rétrospective Made in Perpignan : l’année 2024 au cœur des Pyrénées-Orientales en douze articles

Les fêtes de fin d’année riment avec sapins, bûches et autres traditions. C’est aussi le moment où l’on se pose pour regarder dans le rétroviseur et faire le point sur l’année écoulée. Pour cette étape incontournable, chaque membre de l’équipe de Made In Perpignan a sélectionné ses articles représentatifs de l’année 2024.

Le choix de Maïté, la rédac’ chef …

Si le territoire n’est pas le seul touché par cette problématique, les dépôts sauvages prennent une ampleur particulière dans les Pyrénées-Orientales. Mais comment expliquer que malgré les nombreux dispositifs existants, certains artisans ou les particuliers indélicats préfèrent lâcher leurs déchets dans la nature plutôt que dans une déchetterie où ils pourront être traités, voire valorisés ? Est-ce le simple signe d’une société égoïste où l’autre ne compte pas ? Que de toute façon, il y aura toujours quelqu’un qui passera derrière pour nettoyer ? Certains diraient, « il n’y a pas de planète B », alors évitons de gâcher la seule que nous avons.

Ils et elles ont décidé de vouer leur quotidien à soulager la vie de ces animaux cabossés. Françoise et Jean-Noël ont créé Torreilles Anes et compagnie. Poules, chevaux, chèvres, et ânes y coulent des jours heureux, même si l’association est en recherche constante de soutien.

Les articles d’Arnaud, photographe et chargé d’édition web, qui illustrent le mieux l’année 2024 de Made In Perpignan

Au cœur de la lutte contre l’exclusion depuis des décennies, la communauté d’Emmaüs est, malgré elle, un symbole des affres de 2024. Comme d’autres personnalités adulées des Français, l’abbé Pierre est accusé de violences sexuelles. La fondation annonce changer de nom et, à Perpignan comme partout dans l’hexagone, rues et avenues sont en passe d’être débaptisées. Autre problématique : dans les bacs à petits prix, la qualité de la seconde main fond aussi vite que grossit la Fast Fashion.

Si la Terre compte déjà de quoi vêtir les six prochaines générations, les vêtements – ni revendables, ni recyclables – s’accumulent désormais dans les collecteurs des compagnons. Pour quelques euros, on leur préfère aujourd’hui Vinted ou Le Bon Coin. Un petit rien, un petit plus, symbole de cette précarité grandissante en France. Et pourtant, à contre-courant du discours ambiant sur l’assistanat ou les sans-papiers, femmes et hommes de la communauté poursuivent leur combat pour l’insertion sociale.

Un autre anniversaire, celui des 20 ans de l’association des Blouses Roses. Un clin d’oeil à ces femmes qui tentent de redonner le sourire aux enfants malades du service pédiatrique de l’hôpital de Perpignan. À l’image de Bernadette qui s’était promis de s’occuper d’eux une fois à la retraite.

Cet engagement, cette volonté d’agir, ce regard bienveillant sont un dénominateur commun de ces reportages aux côtés des bénévoles de notre département. Ils et elles œuvrent au quotidien auprès des plus démunis, des plus vulnérables, pour la protection et l’éducation des plus jeunes, pour le bien-être des plus âgés. Parfois, les blessures et les drames de leur vie deviennent un combat… Le nôtre est de raconter leurs histoires.

Les articles marquants de 2024 selon Célia, journaliste

Dans notre département, la viticulture est face à un défi de taille. Il est essentiel d’analyser les répercussions du changement climatique à l’échelle locale. Si les parcelles de vignes font partie intégrante du paysage agricole catalan, c’est tout un pan de l’économie qui pourrait bientôt disparaître, sous l’effet de la sécheresse.

Cet article illustre l’engagement de Made in Perpignan en faveur de l’éducation aux médias. La rédaction participe tout au long de l’année à des ateliers en milieu scolaire ou carcéral. Made in Perpignan aspire à former des citoyens éclairés, capables de s’informer de manière autonome en exerçant leur esprit critique.

Les articles de 2024 choisis par Pauline, journaliste

Cet article met en avant l’action d’une association pour protéger la terre, si chère aux agriculteurs qui ont manifesté à plusieurs reprises en 2024. Mais cela ne s’arrête pas là. La détection de métaux a souvent mauvaise réputation en France. Mais tout n’est jamais tout noir ni tout blanc, la nuance est nécessaire et dans ce cas, la détection de métaux s’avère positive voire nécessaire pour dépolluer les terres agricoles.

Cet article de Made in Perpignan revient sur un sujet de société fort – les violences faites aux enfants – mais avec un regard local et inédit. La gendarmerie de Perpignan va bientôt accueillir un chien spécialement éduqué pour aider à libérer la parole des victimes.

J’ai choisi cet article car il illustre le rayonnement du département des Pyrénées-Orientales sur le territoire national, et plus précisément à l’Elysée. Mettre en avant le savoir-faire des artisans locaux est l’un des leitmotivs de Made in Perpignan.

La sélection des articles de Made In Perpignan par Ludivine, journaliste

Selon moi, cet article reflète les divers engagements et objectifs portés par le média d’information locale Made In Perpignan, MiP pour les intimes. Traiter l’actualité, mais à notre manière, tout en mettant en avant l’un de nos combats essentiels, l’éducation aux médias. Il s’agit d’un article qui parle de nous, mais aussi de vous, nos lecteurs et lectrices, en soulignant l’importance cruciale du travail journalistique face aux changements dans la perception des médias au sein de notre société.

Cet article illustre le lien que MiP aspire à maintenir avec ses lectrices et lecteurs : être un journal vers lequel on se tourne pour dénoncer une injustice et auquel on fait confiance pour mener des enquêtes approfondies, produisant des sujets solides et étayés.

C’est un article qui fait l’essence de MiP : analyser une actualité nationale et examiner ses répercussions à l’échelle locale. Dans une région qui est un bastion historique du Rassemblement National, il est essentiel que les médias locaux rapportent régulièrement les actualités, qu’elles soient dérangeantes ou pas pour l’establishment.