À la découverte des affiches d’Yves Thos au Couvent des Minimes

Yves Thos déclarait qu’il aimait peindre les femmes à l’image de son affiche pour La Dolce Vita de Fellini. Mais il appréciait également représenter Jean-Paul Belmondo et a beaucoup travaillé avec Philippe de Broca. L’une des affiches préférées d’Yves Thos est celle qu’il a réalisée pour Cartouche.

Composée de 43 affiches, de peintures et de croquis de travail, l’exposition intitulée Yves Thos, affichiste de cinéma est construite en 10 étapes permettant d’apprécier la valeur de l’artiste. Les affiches sont issues des collections de l’Institut Jean Vigo . 23 d’entre elles ont été restaurées et entoilées par les ateliers Quillet .

Avant d’investir le Couvent des Minimes, cette exposition a été présentée à la Halle Tropisme de Montpellier, à la Fondation Jérôme Pathé-Seydoux à Paris, au Carré d’Art de Nîmes. Après Perpignan, le public pourra découvrir les affiches d’Yves Thos à la Cinémathèque de Toulouse.

Le but de cette exposition est de promouvoir le patrimoine de l’Institut Jean Vigo dans plusieurs lieux emblématiques d’Occitanie. Pour cette occasion, un livre intitulé Histoire d’une passion : Yves Thos, affichiste de cinéma sera publié. Il est le fruit du travail de Guillaume Boulangé et Christian Rolot, deux spécialistes du cinéma et membres de l’Institut Jean Vigo.