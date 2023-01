Notre Top 5 des bonnes résolutions pour 2023, et chiche d’y arriver !

Consommer local cela signifie privilégier des produits français et, si possible, régionaux. Pour les fruits et légumes, ce mode de consommation donne accès à des produits de qualité grâce à des producteurs locaux. Ces derniers voyagent moins loin et moins longtemps. Conséquence ? Une réduction de la consommation d’énergie et du gaz à effet de serre.