Lire ou relire notre rétrospective 2022.

Maïté, sécheresse, prison, et lueur d’espoir

Comment ne pas sentir une certaine désespérance devant ces lacs qui abritaient la biodiversité et qui sont désormais à sec ? Les poissons, les oiseaux et autres insectes ont vu leur habitat disparaître. Avec cette sécheresse qui dure, l’eau est devenue un bien précieux pour tous les Catalans.

La visite parlementaire de Jean Sol, nous a permis de franchir les portes de la prison de Perpignan. Épinglé par la contrôleuse des lieux de privation, le centre pénitentiaire, où s’entassent les détenus, est rongé par différentes problématiques. Des punaises de lits à la prolifération des chats errants, c’est l’indignité des conditions de détention qui peut être retenue.

En cette fin d’année, le Parc naturel marin du Golfe du Lion conviait la presse pour présenter un nouveau dispositif de recyclage des filets de pêche. Malgré le climat qui se dérègle, cette innovation permet de garder foi en l’humanité. Cet humain capable du pire comme du meilleur. D’innover pour tenter de réduire son empreinte sur le vivant, mais aussi de préserver la vie comme avec le lâcher du vautour par l’association La Charbonnière 66.

Arnaud, le photographe de la team, a choisi la sécheresse, le maelström de Saint-Jacques et l’émergence d’une nouvelle forme d’engagement militant

24 janvier 2023, les agriculteurs manifestent leur mécontentement suite à décision du tribunal en faveur de France Nature Environnement. Toute l’année, les usages de l’eau dans les Pyrénées-Orientales seront au cœur des débats et bien souvent opposés. Arboriculteurs, maraîchers, viticulteurs, éleveurs, la raréfaction de l’eau impactera mois après mois tous les pans de l’agriculture du département. De quoi soulever nombre d’interrogations quant à leur futur en 2024.

20 novembre 2023, rencontre avec Paul Orell, luthier spécialisé dans la Rumba catalane. Un lieu hors du temps à Saint-Jacques, au cœur de Perpignan. Dans son quartier, en début d’année, les pelleteuses s’activaient à faire tomber les habitations en haut de la rue Lucia, le tout sous fond de promesses de reconstruction. Des promesses loin de rassurer les habitants de Saint Jacques qui battront le pavé le 17 janvier pour dénoncer les décisions et méthodes de la mairie de Perpignan.

23 juin 2023, Extinction Rebellion cible le cimentier Lafarge à Perpignan. Le 25 mars, des milliers de manifestants s’opposent à l’installation de mégabassines à Sainte-Soline. Le ministre de l’Intérieur demande la dissolution des Soulèvements de la Terre quelques jours après. En septembre, retranché en haut d’un arbre, le militant Thomas Brail entame une grève de la faim pour protester contre le chantier de l’autoroute A69 Toulouse-Castres. En octobre, la plus haute Zone À Défendre est installée sur le glacier de la Girose dans les Alpes à 3400 mètres d’altitude.

Dans la rétrospective Made In Perpignan d’Alice ? «Beaucoup d’enfants, plus ou moins grands»

Ceux enthousiastes à l’idée de découvrir la radio dont les parents sont parfois absents. Et ceux, prisonniers des barreaux de la prison de Perpignan. Un lieu bruyant, aux cellules trop petites et où la surpopulation est endémique… Le sujet sur les dauphins et la visite parlementaire de la prison de Perpignan, hasard du calendrier, avaient lieu la même semaine. Un contraste saisissant entre l’extrême précarité et l’extrême beauté en mer à quelques jours d’intervalle.

Pour Alix, l’ours de Saint-Laurent-de-Cerdans, manifestants pour la paix et maraude auprès des sans-abri

Pour Alix, dernière à intégrer la Rédaction de Made In Perpignan, ce sera trois images qui représentent des moments très divers. C’est la force qui s’en dégage qui a interpellé Alix.

À Saint-Laurent-de-Cerdans, les petits enfants n’ont pas peur de l’ours ; au contraire, ils veulent s’en approcher et l’admirer. Une pression aussi car l’exercice est physique, l’ours est affublé d’une véritable peau d’animal, harnaché d’une chaîne et doit courir dans la foule pour tourmenter les jeunes femmes du village. Ce dimanche 26 février 2023 se tenait la dernière des trois fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir.

Depuis les massacres du 7 octobre en Israël, la guerre fait rage entre l’État hébreu et le Hamas. À Perpignan, ce 25 octobre plusieurs manifestants appelaient à un cessez-le-feu immédiat, à la fin des massacres à Gaza et une paix durable.

Ce reportage sur le terrain de la précarité et de la solidarité fut particulièrement marquant. En cette soirée longue et froide de novembre, nous accompagnions les bénévoles de La Maraude du Lundi à Perpignan. Parmi les mots entendus dans la bouche de Léa, Christophe, Seb, Marie-jo ou Nicolas, « changer les choses », « venir aider », « apporter de la chaleur », « partager ».

Pauline a voulu mettre l’élément feu à l’honneur dans sa rétrospective 2023

Ma rétrospective de l’année 2023 a pour thème le feu. Ce feu qui prend différentes formes au cours de l’année : celui des conflits sociaux des premiers mois de l’année, celui qui marque la fête populaire de la Saint-Jean, et celui aux effets dévastateurs qui cause des incendies. L’occasion de rappeler également que l’eau, seul barrage au feu, a manqué et manque toujours dans les Pyrénées-Orientales.